中央收膠｜綠在區區今起接手　環保署：回收站運作暢順

環保署指「塑膠可回收物料回收服務先導計劃」（俗稱「中央收膠先導計劃」）已於昨日（18日）完結，全港18區的廢塑膠收集服務已經由「綠在區區」營運團體今日（19日)起接手處理。署方巡視昨日和今日的情況，回收情況如常，各回收站運作大致暢順，並沒有收到任何對廢塑膠收集服務的投訴。



「綠在區區」回收點。（資料圖片）

先導計劃成本較高 環保署不再延續

環保署於2020年起推行「塑膠可回收物料回收服務先導計劃」，安排承辦商收集指定區域的非工商業廢塑膠，並製造成再生原料，單是去年回收逾7,000公噸廢膠，超出預期目標。不過，環保署表示因成本較高，計劃本月中結束後，不會再延續。

環保署今日表示，先導計劃已於昨日完結，塑膠回收服務已由「綠在區區」營運團體接手處理。環保署昨日和今日派員到各區巡視，市民和屋苑的回收情況如常，「綠在區區」回收站運作大致暢順，署方無收到任何相關屋苑對於廢塑膠收集服務的投訴，亦無發現任何個別種類的廢塑膠沒有收集或堆積無人處理的情況。

「綠在區區」營運團體需將塑膠交予市場上回收商處理

發言人表示，「綠在區區」營運團體今後可以自由將收集到的塑膠，交予任何市場上由環保署核准的回收商處理，由以往先導計劃指定的3個回收商，擴展至由10間下游回收商處理。署方正加快審批工作，會陸續將合資格的下游回收商加入名單，進一步開放市場競爭，從而減低處理廢塑膠的收集及回收成本。亦會加強監察下游回收商，包括加強不定時突擊檢查，確保廢塑膠得到妥善處理，達致轉廢為材。

環保署重申，會致力令先導計劃結束後，以往向屋苑提供的所有塑膠回收服務不會受到影響，確保市民和屋苑的回收情況如常。