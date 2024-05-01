綠在區區｜全港20屋邨新增回收「6仔店」5.1開始投入服務 附地址
撰文：區禮城
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環境局轄下的社區回收網絡「綠在區區」於5月開始，在港九新界多區20條公共屋邨新增設回收便利點「6仔店」，令現時的「綠在區區」公屋回收便利點增至共39間，服務各區市民。
環境局「大嘥鬼」facebook專頁今日（1日）公布，「綠在區區」會有大批新成員加入，再多20間公共屋邨回收便利點已經完成裝修並投入服務，令「綠在區區」的公共屋邨回收便利點增至39間，服務各區市民。
而原本設置在該20條屋邨的臨時收集點已經取消，有需要回收的市民需改到新開張的「6仔店」進行回收，稍後亦會陸續有更多公共屋邨回收便利點投入服務，大嘥鬼提提大家要密切留意。
新增20間「綠在區區」公共屋邨回收點地址：
📍「#綠在白田」— 深水埗白田邨裕田樓地下
📍「#綠在蘇屋」— 長沙灣蘇屋邨杜鵑樓地下
📍「#綠在元州」— 長沙灣元州邨元慧樓地下
📍「#綠在廣福」— 大埔廣福邨廣智樓地下
📍「#綠在大元」— 大埔大元邨泰寧樓地下
📍「#綠在天恒」— 天水圍天恒邨恒富樓地下
📍「#綠在天華」— 天水圍天華邨華祐樓地下
📍「#綠在天恩」— 天水圍天恩邨恩福樓地下
📍「#綠在沙角」— 沙田沙角邨雲雀樓地下
📍「#綠在水泉澳」— 沙田水泉澳邨茂泉樓地下
📍「#綠在葵盛」— 葵涌葵盛西邨I座6樓
📍「#綠在安蔭」— 葵涌安蔭邨澤蔭樓地下
📍「#綠在梨木樹」— 荃灣梨木樹(二)邨柏樹樓地下
📍「#綠在石圍角」— 荃灣石圍角邨石桃樓地下
📍「#綠在興東」— 西灣河興東邨興豐樓地下
📍「#綠在耀東」— 筲箕灣耀東邨耀興樓地下
📍「#綠在彩雲」— 牛池灣彩雲(一)邨景新樓地下
📍「#綠在慈樂」— 慈雲山慈樂邨樂誠樓地下
📍「#綠在竹園」黃大仙竹園南邨富園樓地下
📍「#綠在德朗」— 啟德德朗邨德珊樓地下
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