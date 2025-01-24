生果金2月加1.3%　長者發現社署「剋扣」$1爭補回　署方解神操作

現時俗稱「生果金」的高齡津貼每月津貼額為1,620元，下月起會隨相關物價指數加碼1.3%，社署發給長者的通知，2月1日起金額為1,640元。有心水清長者向《香港01》指出，加1.3%後金額應為1,641元，遂致電社署查詢，對方也覺得數字有問題，故她希望為全港領取生果金長者「爭返一蚊」。



社署回應查詢時破解這個「迷思」，原來政府在調整金額時，會調整金額至最接近的5元倍數計算，即雖然加1.3%是1,641元，經調整後為1,640元。反之長者生活津貼由原來4,195元加1.3%，本身是4,249.5元，但因該調整機制，今年可獲4,250元，多了0.5元。



根據過往紀錄，社署按「2落3上」和「7落8上」原則調整至最接近的5元倍數，即個位數為1或2元會下降至0元，當3或4元時調整至5元；同樣當個位數為6或7時會降至5元，當8或9時就升至下一個10元。盤點最近12次生果金調整，老友記會收少或收多最多2元，而近三年一共收少4元，剛好「扯平」前9年多收的金額。不過如果長者由2014年開始領取生果金，到今年2月帳面「損失」共少收85元。



現時俗稱「生果金」的高齡津貼每月津貼額為1,620元，下月起會隨相關物價指數加碼1.3%至1,640元。（資料圖片）

生果金加1.3%後為何不是$1641？ 長者：要為全港長者爭返一蚊

立法會財務委員會去年12月6日通過撥款，批准政府按既定機制，根據社會保障援助物價指數的按年變動，由今年2月1日起上調各項綜合社會保障援助計劃標準項目金額，包括生果金、長者生活津貼及傷殘津貼，加幅為1.3%。

鄧婆婆收到的生果金調整通知，2月1日起為$1,640元。

不少領取生果金的長者陸續收到社署通知信，其中鄧婆婆昨日（23日）致電《香港01》說，她按加幅1.3%計算，2月1日起生果金應由目前1,620元加至1,641元（四拾五入前為1,641.06元），但通知信卻寫為1,640元，少了一元。她於是致電社署查詢，接聽職員都確認她的計算正確，並指全港長者生果金都發出為1,640元，可能出錯，着她致電「1823政府一線通」投訴，她說：「要為全港長者爭返一蚊。」

社署：調整金額至最接近5元倍數計算

社署回覆時破解這個「一蚊迷思」，原來政府在調整相關金額時，會調整金額至最接近的5元倍數計算。以今次生果金為例，加1.3%後是1,641元，故會調整至最接近的5元倍數，即向下調至1,640元，才會較數字少一元。

同樣道理，下月起長生津亦會加1.3%，現時4,195元計算，加後本應是4,249.5元，但因會調整至最接近的5元倍數，因此會直接派發4,250元，變相「多賺5毫」。

社署解釋原來政府在調整相關金額時，會調整金額至最接近的5元倍數計算。（資料圖片）

近12次生果金調整——5次下調共7元、5次上調共7元

根據近12次生果金調整數字，可見社署按「2落3上」和「7落8上」原則，令個數位變成0或5元，以3元及8元為「分水嶺」，即個位數為1或2元會下降至0元，當3或4元時調整至5元；同樣當個位數為6或7時會降至5元，當8或9時就升至下一個10元。近12年有五年下周一至二元，另有五年上調一至二元，各均好累計7元，因此到今年剛好「打平」；另兩次差距少於0.5元。

以2021年2月調整的生果金為例，加幅為2.7%，計算後應由1,435元加至1,473.7元，但因按照調整準則至最接近5元的倍數，故直接增至1,475元，變相賺多超過1元。2017年生果金加4.4%，由1,235元加至1,289.3元，根據四捨五入原則計算後為1,289元，最終獲調整為1,290元，該年老友記們又多獲1元。

長者2014年開始領取生果金 到今年2月「損失」少收$85

不過近三年調整後個數位均是1或2元，故調整至0元，老友記少收共4元。雖然近12次生果金調整到今年2月剛好「打和」，但如長者由2014年開始領取生果金，到今年2月為止，其實累計少收了85元，因為2014年每月少收了2元，11年便少收了264元，雖然其後有多收，但也有少收，拉勻後仍未能「彌補損失」。