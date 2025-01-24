康文署下月底起供桌球館申請 進場年齡限制降至8歲 可穿校服入
撰文：何瑞芬
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康文署宣布將接受符合要求的持牌桌球館，申請放寬青少年進入桌球館的限制，包括將最低年齡限制由16歲下調至8歲；放寬限制青少年進入持牌桌球館的時間，由現行晚上8時至翌日早上10時縮短至晚上11時至翌日早上7時；以及允許穿著校服的人士進入持牌桌球館，該安排將在2月25日起接受申請。
青少年限制入場時間放寬 改晚上11時至翌日早上7時
康文署表示，為推動更多青少年接觸桌球運動以至本地桌球運動的發展，放寬青少年進入桌球館限制但須申請，並於2月25日起接受符合要求的持牌桌球館申請。
申請經批准後，相關桌球館最低年齡限制會由16歲下調至8歲；放寬限制青少年進入持牌桌球館的時間，由現行晚上8時至翌日早上10時，縮短至晚上11時至翌日早上7時；以及允許穿著校服的人士進入持牌桌球館。
該署指，政府因應對推動本地桌球運動的意見，由康文署於2024年2月成立了工作小組研究相關合適措施，並根據工作小組的討論，康文署會按現行《遊樂場所規例》的相關條文對條件合適的持牌桌球館放寬上述限制。
康文署在收到申請後會進行審批，考慮因素包括提交申請的桌球館的營運情況、周邊環境，以及處所內的設施和活動等，並適時檢討成效。
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