康文署下月底起供桌球館申請　進場年齡限制降至8歲　可穿校服入

康文署宣布將接受符合要求的持牌桌球館，申請放寬青少年進入桌球館的限制，包括將最低年齡限制由16歲下調至8歲；放寬限制青少年進入持牌桌球館的時間，由現行晚上8時至翌日早上10時縮短至晚上11時至翌日早上7時；以及允許穿著校服的人士進入持牌桌球館，該安排將在2月25日起接受申請。



康文署宣布將接受符合要求的持牌桌球館，申請放寬青少年進入桌球館的限制，包括將最低年齡限制由16歲下調至8歲。（資料圖片／李澤彤攝）

青少年限制入場時間放寬 改晚上11時至翌日早上7時

康文署表示，為推動更多青少年接觸桌球運動以至本地桌球運動的發展，放寬青少年進入桌球館限制但須申請，並於2月25日起接受符合要求的持牌桌球館申請。

申請經批准後，相關桌球館最低年齡限制會由16歲下調至8歲；放寬限制青少年進入持牌桌球館的時間，由現行晚上8時至翌日早上10時，縮短至晚上11時至翌日早上7時；以及允許穿著校服的人士進入持牌桌球館。

該署指，政府因應對推動本地桌球運動的意見，由康文署於2024年2月成立了工作小組研究相關合適措施，並根據工作小組的討論，康文署會按現行《遊樂場所規例》的相關條文對條件合適的持牌桌球館放寬上述限制。

康文署在收到申請後會進行審批，考慮因素包括提交申請的桌球館的營運情況、周邊環境，以及處所內的設施和活動等，並適時檢討成效。