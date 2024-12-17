康文署女工修樹期間升降台急墜墮下死亡　裁定死於意外

康文署女工2021年在西環修樹期間，吊臂延伸的工作台突折斷急墜，女工從工作台墮下，胸部重創，送院後證實死亡，死因庭早前就其死因作研訊，死因裁判官林希維今(17日)指，死者曾賽茹的家屬認為，本案涉及嚴重疏忽而導致的誤殺，認為應裁定死者屬非法被殺。但林官認為，案中沒有證據顯示屬嚴重疏忽而導致的誤殺。林官裁定死者死於意外，死因為多重胸部創傷。



死者曾賽茹（下稱：曾），於2021年8月18日在德輔道中和水街交界，在工作台修樹期間身亡，終年55歲。

死者曾賽茹的丈夫與子女均有出庭死因研訊。(資料圖片)

勞工處已提10項建議

林官指，勞工處一級職業安全主任衛樹基在事後撰寫調查報告，報告中提出10項建議，包括吊臂車使用一定年期，如10年後，要為焊接位做「無損檢測」，以檢查有否裂痕和金屬疲勞。考慮到該些建議已得到落實，因此在案中不作建議。

長子稱裁決屬預料之內

死者的長子劉鎧華在庭外稱，認為裁決屬預料之內，已預計林官不會採納他們的意見。此外，死者家屬已於本年4月，入稟區域法院向康文署署長索償。死者長子則指，認為民事案的成果不大。

8月18日西環發生修樹工人奪命工業意外。（翁鈺輝攝／資料圖片）

發生修樹奪命工傷後，警員及勞工處人員到場了解，肇事現場地面遺有樹枝、頭盔及安全帶等裝備。（翁鈺輝攝）

工作台升至離地6至8米時急2墜

事發時曾與另一名技工被安排鋸樹，二人所處工作台升至離地6至8米，並工作約5分鐘，工作台突然急墜，曾送院後證實死亡，與她一同工作的技工亦有6條肋骨骨裂。

法醫指曾死於胸部多處受創

法醫指曾左肋骨第2至10節，及右肋骨第2至5節均有骨折，最玫便是心臟兩條主動脈受擠壓而破裂，肺動脈有4.5厘米裂傷，致其血液流至肺部，引致「血胸」，為曾的死因是胸部多處受創所致。

樹木組主管稱不負責升降台風險評估

康文署樹木組主管作供時稱，他僅決定修樹時要否用升降台，車輛本身是否安全並非其負責範疇。他也不負責升降台的風險評估，他僅需提醒司機檢查。涉事車輛的司機指，該車有兩套控制器，認為當天在場的人之中，僅他接受過訓練如何使用。

車輛維修以判上判形式運作

聆訊時透露，涉事車輛由外判商地勤設備公司負責維修，外判商承認 2018及2020 年均沒有作兩次年檢，但事發前約 5 個月曾有檢查。

外判商的時任經理許楷峻稱，他2018年入職，不知事發車輛在他入職前是否曾被改裝。他在該公司任職時，公司並無註冊工程師，故維修車輛外判予升台代理公司「達成」處理，「達成」再把判給聯和專業服務有限公司跟進。

無要求就升降台控制器作檢測

聯和的專業工程師陳耀斌稱，他在2019及2021年為該車檢驗時，涉事升降台沒見到搖晃，也沒特別聲響，目測機械無明顯損毀，接焊位亦沒問題，遂判定合格。但他當時是用車上的副控制器測試，而不是升降台上的主控制器調節高度，因涉及控制器動力轉移，需要有廠提供資料參考，他需填寫的兩份檢驗表格，並不需要提供這方面資料。

潛在金屬疲勞無發預料

陳又承認，他檢測時所需填寫的兩份表格，不能測出金屬疲勞，如果有潛在金屬疲勞，基本上是無法預料何時發生。陳在死因裁判官追問下，承認他所作檢測只要求作重力測試，並不涉改裝測試。

機電署2019年已建議換車

機電工程署的高級工程師劉泳行稱，機電署於2019年5月曾應康文署要求，為涉事車輛進行「車輛更換評估」，並建議署方換車，因該車已用了9年，發現車身有腐蝕或老化問題。政府一般換車需時2.5至3.5年，屆時該車車齡將達12.5年，故建議更換，但劉指當時評估僅涉車輛，不包括升降台及吊臂等。

案件編號：CCDI-716(MC)