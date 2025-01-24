大灣區航空取消航班｜今加開查詢電話及電郵　料退款需4至6星期

大灣區航空早前宣布取消今年2月及3月共128班航班，涉及日泰韓航線約5,500名乘客。公司今日（24日）加開聯絡電話號碼及電郵地址讓旅客查詢，並於網站刊登詳情。旅客可以透過填寫網上表格、發電郵、網上自助申請退款等申請退款，預計需時4至6星期。



大灣區航空宣布今年2月及3月取消128班航班，涉及日泰韓航線約5,500名乘客。（大灣區航空圖片）

大灣區航空：正處理大量查詢

大灣區航空今早於網站發出特別服務提示，指為加快處理查詢，已加開聯絡方法供旅客查詢。網站又指目前客戶服務中心正處理大量查詢，請顧客耐心等候，又為此致歉。網站又指4月1日及往後的航班，除往返香港及首爾的航班外，並未受影響。首爾航班的情況將適時公佈。

客戶服務中心電郵： service@greaterbay-airlines.com



原定今年2月1日至3月31日出發，並收到航班取消通知的旅客

查詢、取消或更改航班電話：+852 2164 3919



查詢其他航班現時情況：+852 3595 3882



一航查詢、預訂機票或行程管理：+852 2319 4288



大灣區航空行政總裁吳秀蘭（中）指事件是多重原因引起，向受影響乘客致歉。（資料圖片/何瑞芬攝）

退款需時4至6星期

經大灣區航空官方渠道購買機票的旅客，可登入網站自助申請退款。往返香港及米子，香港及德島之旅客，則要透過以下三個途徑退款，預計需時4至6星期：

1. 填寫網上表格

2. 發電郵至 refund@greaterbay-airlines.com 並提供行程及機票資料

3. 聯絡大灣區航空客戶服務中心

如旅客透過第三方或旅行社購買機票，則要向旅行社查詢及申請更改航班或退款事宜。