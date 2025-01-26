元朗命案｜兩無業男被控謀殺及傷人 案押後至5.16再提訊
撰文：郭顥添
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元朗喜業街日前一名24歲男子被多人圍攻斬死，警日連日拘捕多人，並控告兩名19及27歲無業男子謀殺及傷人罪，案件周六(25日)在屯門法院提堂，兩人暫時毋須答辯，裁判官梁雅忻把案押後至5月16日在粉嶺法院再提訊，以待警方進一步調查，包括檢驗手提電話，及索取化驗報告，兩男須還柙看管。
兩名被告：馮智謙(27歲)及黎耀恆(19歲)，兩人均報稱無業，同被控一項謀殺罪及一項有意圖而傷人罪；馮另被控一項管有第I部毒藥罪。
控罪指他們於2025年1月22日，與黃子逸、邱樹高及其他身份不明人士，在元朗喜業街喜業工廠大廈外，謀殺男子陳昆霖；及意圖使男子鄭榮申身體受嚴重傷害。
馮另被控於同日在屯門市廣場4座某室，管有毒藥表第I部所列毒藥、即672枚電子煙內載有思疑液體依托咪酯。
案件編號：TMCC226/2025
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