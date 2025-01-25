元朗命案︱再多2男1女被捕　累計9人落網　20歲男被暫控謀殺

元朗喜業街周三（22日）發生謀殺及傷人案，有黑社會「和勝和」背景的24歲姓陳男子在樓上吧消遣後，準備上的士離開時，遭眾刀煞駕車包圍，亂刀斬死，另一同行男子亦被斬傷。



警方早前先後拘捕6人，今日（25日）公布昨日（24日）在天水圍、青衣及元朗區再拘捕兩名均為22歲的男子涉嫌謀殺及傷人；以及一名20歲女子涉嫌串謀傷人，案件累計9人落網，年齡介乎19至27歲。



據了解，最新被捕的2男1女分別是22歲黃姓和鄺姓男子；以及一名20歲非華裔女子。



白衣男子倒臥血泊中。(網上影片截圖)

警方表示，8男1女被捕人中，其中20歲非華裔男子及22歲邱姓男子今日（25日）各被暫控一項謀殺罪及一項傷人罪，該名20歲男子亦被暫控一項駕駛時沒有有效駕駛執照罪及一項駕駛時沒有第三者保險罪。案件將於下周一（27日）上午在粉嶺裁判法院提堂。

另外，該4名年齡介乎22至26歲被捕男子，則已獲准保釋候查，下月下旬向警方報到。該名20歲被捕女子現正被扣留調查。而早前已被檢控的兩名男子，案件已於本周六（25日）上午在屯門裁判法院提堂。

新界北總區重案組正積極調查案件。警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661 3356與調查人員聯絡。

兩名被捕人士在曼谷被拒入境 1人購機票潛逃事敗

警方本周四（23日）交代案情時指，拘捕4名涉案本地男子（19至27歲），並在其中一名疑犯的住所內檢獲672粒懷疑「太空油毒品」煙彈。據悉，其中3人案發後買機票潛逃泰國，警方及時在香港機場截獲1人，通報泰國當局後，另外2人在曼谷機場被拒入境。初步相信兇案涉及積怨及感情糾紛，惟確實動機仍有待調查。

警方之後陸續拘捕多名涉案人士，早前被捕的6名男子全部有黑幫「新義安」背景，均屬活躍於屯門三聖邨的「新義安」頭目「肥富」派系，分別跟隨「跛手」、「梳欏」及「華Dee」等人，被捕人大多有刑事案底。

被捕6名屯門新義安男子名單



1. 姓馮男子，暱稱「細龜」，跟隨「跛手」

2. 姓黎男子，暱稱「死氣喉」，跟隨「跛手」

3. 尼日利亞籍姓黃男子，暱稱「Nelson」，跟隨「跛手」

4. 姓邱男子，暱稱「雪糕」，跟隨「梳欏」

5. 姓趙男子，暱稱「花生」，跟隨「華Dee」

6. 姓卓男子，暱稱「阿強」，跟隨「跛手」

兩名在泰國落網的疑犯被當局拒絕入境，本周四（23日）乘坐航機回港被捕。

▼閉路電視拍得案發經過▼



4輛車先後到場包抄攔截兩名事主，其後10多名刀手下車追斬兩人。（網上影片截圖）

元朗謀殺及傷人案發生在本周三（22日）清晨5時許，24歲姓陳男子、28歲姓鄭男子偕兩名女友人，在喜業街喜業工廠大廈樓上無牌酒吧消遣後，甫離開工廈，即有4部車駛至將他們「閘停」，多名刀手落車，不由分說向兩男亂刀施襲。

有閉路電視拍下案發經過，其中一名男事主登上的士時，4輛私家車約13名刀手隨即下車，分別追斬2人。他們分頭逃走，其中白衣男事主其後折返現場，嘗試打開的士車門欲登車，但再被不同刀手連斬多刀，倒臥血泊之中。

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該名24歲姓陳男事主身中多刀，送院後不治；至於28歲姓鄭男事主亦中刀，清醒送院，經搶救後情況穩定，他聲稱沒有黑社會背景，亦無欠債或與人結怨。警方正循多方面追查死者是否與人結怨而埋下殺機。

▼事後警方封閉現場調查



警方封鎖現場調查。（蔡正邦攝）

與死傷者同行的兩名女子，乘警車往警署協助調查。（蔡正邦攝）

▼1月12日尖沙咀樓上吧傷人案



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▼2023年11月25日元朗喜業街喜業工廠大廈4樓一間酒吧內多人爭執打鬥



2023年11月25日，元朗喜業街喜業工廠大廈4樓一間酒吧內十多名男女爭執打鬥，當中有人持刀。站在最後方的白衣牛仔褲男子，據知為師父仔。

新界北總區重案組正積極調查案件。警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電三六六一 三三五六與調查人員聯絡。