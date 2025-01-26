流感｜一周三宗兒童重症兩人無打疫苗　專家料新年假期後或更嚴重

踏入流感季節，港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華表示，兒童流感入院個案增加，一周內有三宗兒童重症個案，其中兩人無打針，併發腦病變，擔心新年假期後情況或更嚴重，不少人同時感染未有疫苗預防的呼吸道合胞病毒，引起氣管炎和肺炎。



不少亞洲國家及地區爆發流感。（視覺中國）

關日華。

不少亞洲國家及地區爆發流感，關日華今天（26日）在電台節目表示，新年假期氣溫料驟降，期間不少拜年聚會或外遊，擔心流感季節維持較長時間。過去一周已錄得三宗兒童感染流感重症個案，其中兩人沒打疫苗，呼籲家長盡快帶小朋友接種疫苗，及留意子女感染流感後的病徵。

關日華說兒童感染流感可以在24至48小時內惡化，提醒家長注意。

最重要觀察小朋友感染後有沒有神智轉差，最擔心就是抽筋等情況，都是腦病變表徵。另外有否呼吸困難或是呼吸心跳異常，到不要猶疑要快點找醫生求診。 港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華

不過，部分人打針後仍然出現重症，關日華說需要分析是否有隱藏免疫失調，如果同時感染流感病毒和其他細菌，病情都可能較嚴重，惟稱疫苗仍是防重症和死亡的最好方法，已打針的人一般留院一至兩日出院。

深水埗現有$1一枝快測。（鄧宇詩攝）

他又說很多快測工具不準確，出現「假陰性」結果，呼籲家長買信譽良好的快測試劑，共關日華提醒，呼吸道合胞病毒未有疫苗預防，主要經接觸傳染，市民要注意個人衛生，經常清潔日常用品和雙手。