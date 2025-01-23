流感｜男童發燒6日未做快測　一驗才知確診甲流　白血球更跌破1千

台灣疾管署已警示，目前當地流感邁進流行期，台灣小兒科醫生陳信宏就分享，一名小二學生發燒6天後才被帶來診所，結果不僅確診甲型流感，白血球指數降至1000以下，眼看事態變得如此嚴重，他趕緊給孩子實施抗病毒藥物治療。



台灣小兒科醫生陳信宏近日就分享，一名小二男童6天前出現發燒的情況，有在吃藥治療，已經看過兩間診所，一直沒退燒，最後才來到他的診所看診，他以為孩童在其他診所已經有做過快篩，結果詢問病史，竟然都沒有做快篩，立馬幫對方做流感快篩，以及抽血檢查。

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陳信宏透露，10分鐘後報告出爐，這才發現他感染甲型流感、白血球下降到只剩1000，事態變得如此嚴重，他趕緊給予抗病毒藥物來治療。

陳信宏也特別提醒，今年各種感冒，特別是流感提早大爆發，感冒請給專業醫生治療，切勿貪圖方便購買成藥，「最近確診流感的幾乎都是沒有打流感疫苗，還沒打流感疫苗，請盡快來接種流感疫苗，保護自己與家人的健康。」

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