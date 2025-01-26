「大頭蝦」長者出門忘記熄火　獲煤氣公司裝智能控制器可遙控關爐

不時聽到有長者因健忘在煮食時忘記熄爐，居於藍田的阮女士開爐翻熱湯水，忘記熄火便外出，但家中無人，鄰居及早發現幫忙報警。她在早前獲得煤氣公司加裝智能控制器，並學習透過手機程式遙距監察爐具使用，以及使用遙距熄火功能。她說：「安全很多，出去做義工也不用心掛掛。 」



煤氣社區關係聯絡組區域總監馮燊鏡（左）向區議員余邵倫（右）及阮女士（中）介紹煤氣智能控制器的使用方法。（煤氣公司提供圖片）

換了智能控制器 阮女士：出去做義工也不用心掛掛

煤氣公司早前透過社區網絡，向有需要的獨居長者送贈自行研發的煮食爐智能控制器，協助長者透過手機程式實時監察爐具使用情況，為他們送上農曆新年禮物。

居於藍田的阮女士向煤氛公司說，早前「大頭蝦」忘記熄爐，「當時我翻熱湯水，忘記熄火便外出，因子女在外地求學，家中無人，幸好鄰居及早發現『煲燶嘢』，並幫忙報警。」

區議員余邵倫認為有助提升獨居長者的家居安全，阮女士認為智能控制器對於經常外出的獨居長者很有用。（煤氣公司提供圖片）

在區議員的聯繫下，煤氣公司社區關係聯絡組派員上門為阮女士現有的爐具上加裝智能控制器，教授她透過手機程式遙距監察爐具使用，以及使用遙距熄火功能。

阮女士說：「再好記性也會有大意的時候，現在有了智能控制器，就可以提醒我熄火，安全很多，出去做義工也不用心掛掛。 」她又指區內曾有長者出門時忘了熄火，直至回家才發現，幸好只是燒焦了湯煲，她認為智能控制器絕對可以幫助到更多長者。

觀塘區議員：獨居長者忘記熄火時有發生

觀塘區議員余邵倫指出，藍田區有不少三、四十年樓齡屋苑，當中約有一成為獨居長者，他們都有社區支援的需要，「獨居長者忘記熄火的情況時有發生，煤氣公司發明的智能控制器，有助於長者及其家人提升家居安全，親友也可藉此給以長者更多關懷及照顧。」

服務觀塘區的煤氣公司社區關係聯絡組區域總監馮燊鏡表示，只需配合WIFI及智能手機，便可實現遥距熄火，防患未然。他表示，早前公司透過社會服務機構捐贈予患有認知障礙症的長者及其照顧者，期望計劃將進一步拓展至社區的獨居長者，幫助更多有需要人士。

智能控制器可監測到爐具狀態，並及時以訊息發送至相連的手機。（煤氣公司提供圖片）

余邵倫認為這些智能產品除了直接地幫助到長者，亦間接讓照顧者了解長者家中的情況，例如，當發現長者多日沒有使用煤氣煮食或洗澡時，就可及時發現並作出跟進，以免他們在家發生意外而無人協助。他樂見更多新型智能產品面世，令更多用戶受益。