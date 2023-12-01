最後召集　煤氣公司招募MT周日截止　北上實習期延長一倍至一年

煤氣公司推出2024年度「集團見習行政人員計劃」，為期兩年計劃中，「集團見習行政人員(Corporate Management Trainee, MT)」將於下周日（3日）截止，培訓計劃的設計更把內地實習期從6個月延長至12個月。



有透過MT計劃入職的員工表示，當年計劃多元化而參加，認為對其個人發展十分有幫助，現在投身綠色智慧能源方面發展。



煤氣公司正接受2024年度「集團見習行政人員計劃」申請。（煤氣公司提供圖片)

畢業於科大化學及分子生物工程學系的曾渼惠（Cindy），2016年加入煤氣公司成為MT，當年因煤氣公司的MT計劃多元化而參加，「計劃可以到不同部門學習，不論是工程、財務、市場銷售、客戶服務、供應鏈管理、資訊科技等都均會接觸到，也有半年到化工廠房實習，對我的個人發展十分有幫助。」

曾渼惠今年由安全部轉至企業環境、社會及管治部門，任職環境、社會及管治助理經理，她表示十分高興加入企業環境、社會及管治部門團隊。她認為近年，環境、社會及管治（ESG）愈來愈重視，希望選好跑道，令的職涯發展道路更寬闊。

曾渼惠參加煤氣公司2016年「集團見習行政人員計劃」，可以到不同部門學習，培訓多元技能。（煤氣公司提供圖片)

另一科大校友、化學及環境工程系畢業生馮嘉怡（Toby）參加2020年MT計劃．她現於煤氣公司子公司易高工作，負責內蒙古甲醇項目，繼續於綠色智慧能源方面發展。她表示，當年的目標非常清晰，希望加入一間與自己理念相近及本科相關的公司，「計劃期間我有機會參與四川威遠的LNG項目（合縱能源），擴闊視野，促進個人職業發展。」

馮嘉怡表示從煤氣公司「集團見習行政人員計劃」中培養工程相關的專業知識，亦有機會到項目現場進行前線工作。（煤氣公司提供圖片)

煤氣公司除了香港業務外，內地業務遍布全國29個省級地區，推出MT計劃培訓人才梯隊。煤氣公司企業人力資源總監暨企業安全及環保總監林銘榮表示，「見習行政人員計劃提供兩年在職培訓，其間學員將被調派至香港及內地不同部門實習，參與不同範疇的項目發展，包括香港燃氣業務、內地能源業務，以及其他延伸業務，提供全面的學習機會。」

煤氣公司新一屆「集團見習行政人員計劃」10月開始接受報名，下周日（3日）截止。培訓計劃的設計更把內地實習期從6個月延長至12個月，讓學員能更廣泛了解國家的能源政策以及內地能源業務和文化。