男護士電動樓梯偷拍女子裙底斷正 被捕稱好後悔 認罪准保釋候判
撰文：陳蓉
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男護士涉於地鐵偷拍裙底影片，被告今（10日）於九龍城裁判法院承認控罪，案件將押後2月7日判刑，以索取感化報告及社會服務令報告，被告准以400元保釋。
被告梁浩言（35歲，護士）被控於2004年10月14日，在香港九龍紅磡仁風街港鐵何文田站内22號扶手電梯拍攝女子X的私密部位，而拍攝情況是若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，及你為了性目的作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得該女子X同意。
途人見狀上前對質並報警
案情指，被告與受害人不認識，當天X正乘坐扶手電梯，一名熱心途人目擊被告在X的身後偷拍其的裙底影片。當時被告與X相隔一級電動樓梯的距離，他把電話置於X的短裙下約10厘米位置並拍攝影片，途人見狀上前對質並報警，警方到場將其拘捕。被告警誡下承認犯案，並指：「我一時貪玩先偷影啲片，而家好後悔。」
案件編號：KCCC88/2025
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