舒適堡老闆陸毅強續減磅　西半山慧明苑頂層複式戶5500萬沽

連鎖健身中心舒適堡（PHYSICAL）早前全線結業，該公司老闆陸毅強繼續沽售旗下物業，最新以5,500萬元沽出西半山慧明苑一伙頂層特色戶，持貨18年帳面賺超過三千萬元。



該成交單位為慧明苑頂層複式戶，實用面積2,137平方呎，四房雙套間隔，早前叫價6,800萬元。該單位在10月底以5,500萬元沽出，成交呎價25,737元。

早前叫價6800萬

該單位業主為SILVER POLICY DEVELOPMENT LIMITED，其公司董事包括連鎖健身中心舒適堡（PHYSICAL）老闆陸毅強及其太太何玉華。據了解，他們早於2006年以2,360萬元購入上述單位，持貨18年，現帳面獲利3,140萬元，升幅約1.33倍。

近年多次抵押貸款 涉及二按、三按及四按

另據資料顯示，該單位近年承做過多次按揭，在2018年至2020年期間至少6次向大型銀行承做按揭，涉及二按、三按及四按，惟貸款金額不詳。

近年累沽9伙住宅、套現逾1.13億

計及上述沽出慧明苑頂層複式戶，陸毅強自去年底起，已先後沽出至少9個物業，包括3伙荔枝角曼克頓山、3伙紅磡都會軒及2伙雲頂峰等，共套現逾1.13億元。