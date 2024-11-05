perFIT頂手舒適堡灣仔分店　兩層巨舖月租44萬　較舊租劈價近3成

連鎖健身中心舒適堡（PHYSICAL）全線結業後，旗下灣仔分店獲醫療美容集團perFIT品牌接管業務。perFIT接手後於原址重開健身室並更新租約，新租金每月44萬元，呎租28元，較舒適堡當時月租61萬元，大幅減價28%。



涉及的舖位為灣仔駱克道175至191號京城大廈1樓及3樓全層，當中1樓實用面積約7,824平方呎，3樓實用面積為7,826平方呎，合共約15,650平方呎。

舖位原由連鎖健身中心舒適堡承租多年，月租約61萬元，租約期至2025年10月届滿。惟其後舒適堡突然於今年9月全綫結業，而上述灣仔分店則由perFIT接管部分業務並重開。

呎租28元、租約期至2027年10月

據悉，perFIT頂手後重新簽訂租約，目前以每月44萬元續租兩層舖位，呎租28元，較舊租約平約17萬元或28%。租約期由2024年10月至2027年10月。

資料顯示，上述舖位曾於2021年推出市場放售，當時叫價為3.46億元。