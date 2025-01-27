清潔工性侵7童包括三兄弟　非禮兄長時叫其弟拍片　囚13年4月

清潔工聲稱童年在內地曾遭男鄰居性侵及肛交，他稱因惡性循環下，約兩年間在港性侵7名9至13歲的男童，當中有3人是兄弟，他更在性侵其中一名男童時，叫其弟幫忙拍攝過程。清潔工今(27日)在高等法院承認19項性罪行。法官郭啟安判刑時指，被告年幼的經歷並非犯案的理由，且他既曾是受害人，就更不應讓男童歷同樣遭遇，惟被告以「大哥哥」身份佔便宜，與多名男童肛交時未有使用安全套等，重囚他入獄13年4個月。



認14項性侵罪名包括非法肛交

被告趙家興，28歲，承認14項涉及性侵行為罪名，包括2項煽惑向16歲以下兒童作猥褻行為、7項向16歲以下兒童作猥褻行為、2項與16歲以下兒童肛交、2項企圖與16歲以下兒童肛交、1項非禮罪。

另認5罪涉兒童色情物品

另涉5項涉兒童色情物品的罪名，包括2項促致16歲以下兒童製作兒童物品，及3項製作兒童色情物品罪。案發於2020至2022年間，共涉7名男童，他們當時介乎9至13歲。

被告趙家興在高等法院承認19罪，求情稱他亦曾是受害人，因惡性循環而案，囚13年4個月。（梁偉權攝）

法官郭啟安指被告既曾是受害人，就不應讓事主經歷他的同年遭遇。(資料圖片)

被告輕度智障兼有孌童癖

法官判刑時引述被告的精神科報告，指被告屬輕度智障，有孌童癖，同時受10至13歳的男童，和18歲的女子吸引。心理報告則指，被告在社交上孤立，難以和同齡的人士相處。

稱受童年經歷影響而惡性循環

法官引述辯方求情指，被告年幼時在內地居住，被男鄰居性侵。鄰居迫被告口交，以及和他肛交。被告的求情信稱，因年幼的經歷，導致「惡性循環」，干犯本案。辯方又指，被告被還押期間曾經自殺，因此被送至小欖精神病治療中心，現已深感後悔。

官指被告是危險的性罪犯

法官判刑時則指，被告年幼的經歷並非犯案的理由，又指他是危險的性罪犯。他在休憩場所「尋找獵物」，假裝融入小童之中，取得他們的信任，以「大哥哥」身份佔便宜，又提供利益。部份男童表示不想繼續，但被告未有理會，法官指被告應慶幸，未有被控以更嚴重的罪行。

著被告要控制性慾

法官續指，案中沒有事主的創傷報告，不代表他們沒有創傷。考慮被告和男童的年紀差距、他和部份事主肛交時沒有使用安全套等，法官最終判他監禁13年4個月。在判刑後，法官指被告亦為受害人，應不想事主經歷他年幼的遭遇，著被告控制性慾望。

B母聽兒子電話談及性侵而揭發

案情指，男童A、B和C在維園玩捉迷藏等，認識被告。B的母親於2022年10月，無意中聽到兒子和他人談及遭被告性侵，因而揭發事件，遂報警。警員於同月拘捕被告，並在其手機檢獲多段兒童色情影片，亦揭發另有4名事主E、F、G和H，他們於彩虹邨藍球場認識被告。

被告向B自稱是兒科醫生

被告分別把A、B和C帶到維園附近的廁所，然後以提供遊戲點數卡等利誘，以換取摸男童的下體。此外，被告曾向B稱是兒科醫生，替對方檢查下體，然後以自己的下體磨擦B的下體。被告於另一次事件中，給予B點數卡和雪糕後，稱要做「同性戀的事」，繼而把B帶到殘廁，和對方肛交。B感到痛楚，要求被告停止，被告則要求B要「乖」，並繼續性侵。

性侵F時叫其弟G拍片

案情續指，E、F和G為三兄弟，分別遭被告性侵。其中E在被告的住所時，遭被告摸下體。此外，被告又兩度試圖和F肛交，但不果。其中一次性侵F時，他更指示F的胞弟G以被告的手機拍片。被告又曾和9歲的G肛交，以及非禮G時，著在場的F以手機拍片。

案件編號：HCCC75/2024