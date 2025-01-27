甲型流感｜10月大女嬰感染併發腦炎　情況嚴重留醫ICU　未打疫苗

一名過往健康良好的10個月大女嬰，上周四（23日）開始發燒、咳嗽和出現癲癇，其後證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦炎，目前仍然留醫兒童深切治療部，情況嚴重。調查顯示，該女嬰未接種流感疫苗，中心呼籲家長應盡快帶子女接種流感疫苗。



一名10個月大女嬰被送往到基督教聯合醫院急症室，其後證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦炎。（資料圖片）

一名家人曾出現上呼吸道病徵

衞生防護中心指，一名過往健康良好的10個月大女嬰，上周四（23日）開始發燒、咳嗽和出現癲癇，同日到基督教聯合醫院急症室求醫，獲安排入住兒童深切治療部接受治療。女嬰的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦炎。她目前仍然留醫，情況嚴重。

中心又指，女嬰在潛伏期內沒有外遊。她的一名家居接觸者在女嬰病發前，曾出現上呼吸道病徵。調查顯示，女嬰本年度沒有接種季節性流感疫苗。中心再次呼籲家長應盡快帶子女接種季節性流感疫苗。

本月累計5宗兒童感染流感病毒嚴重個案

今次是自1月初以來，累計第五宗兒童感染流感病毒的嚴重個案，當中四宗未有接種疫苗。發言人指，接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，同時可大大減少因感染季節性流感而入院留醫和死亡的風險。中心呼籲，所有年滿六個月或以上人士（除有已知禁忌症外），若仍未接種季節性流感疫苗，應立刻行動。