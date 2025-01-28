緬甸詐騙營｜獲救港男抵港　見專責小組時即說：好耐無講過廣東話

港人被誘騙到緬甸電騙營引起廣泛關注，一名早前獲救的29歲男子，昨日（27日）返抵香港。有份赴泰接該名港人回港的專責小組成員、保安局助理秘書長（緊急事故支援組）袁栢基見傳媒時表示，對可以帶該名港人回港，感到非常感動，而該名港人都十分感謝專責小組。他又透露，該名港人見到專責小組時即說「好耐無講過廣東話」，又稱計劃返港後慶祝一番。



保安局：泰國有關部門壓縮返港安排時間

保安局助理秘書長（緊急事故支援組）袁栢基今日（28日）總結今次專責小組到泰國的情況，表示保安局十分重視有港人被誘騙到東南亞國家從事非法工作，專責小組1月21日確認有港人獲救返抵泰國後，隨即派人前赴泰國曼谷，並與泰國有關部門溝通，壓縮該名港人的返港安排的時間，務求將該名港人盡快帶回香港。

獲救港男向專責小組說返港後辦慶祝活動

袁栢基又提到，對於可以帶該名港人回港，感到非常感動，多謝外交部駐港特派員公署、中國駐泰國總領事館及泰國政府有關部門協助。他表示，該名港人都十分感謝專責小組，對可以在過年前返回香港與家人團聚感到興奮。他又透露，該名港人見到專責小組時，即說「好耐無講過廣東話」，又計劃返港後辦慶祝活動，袁栢基更向他推介了餐廳。

警方將會見獲救港男了解詐騙園區內情況

袁栢基又指，除了該名港人，專責小組在當地亦有把握機會與泰國司法部門跟進餘下10位被困當地港人的情況，亦有一名同事留守當地，繼續跟進。

至於該名港人獲救的細節，袁栢基稱不便透露，又指專責小組正了解詐騙園區內的情況，而警方東九龍總部將會見這名獲救港人，希望獲得更多園區內的資訊。

專責小組成員與獲救港人（左二）1月24日在曼谷的拘留中心見面。(政府新聞處圖片)

協助家屬的前油尖旺區議員余德寶早前表示，該名獲救的港人的親友，已知道家人可以提早離開泰國，可以在農曆新年前回到香港。對於他們失去聯絡長達四個月，由離開緬甸詐騙園區，再到泰國，以至下周一回到香港，總算是千辛萬苦。經過重重困難終於回家之路，指日可待，但現時仍未能與獲救的家人直接聯繫，也是有點擔心。當回到香港後，親友也擔心他的情緒和健康情況。

余德寶指，對家人而言，這是最好的新年禮物，冀望其他家屬也可以和他們一樣，早日一家團聚。

余德寶表示，已與獲救男子的親友聯絡，親友知道家人可以提早離開泰國、早日回到香港。但現時仍未能與獲救的家人直接聯繫，也是有點擔心。（盧翊銘攝）

現時仍有10名港人被困詐騙園區

保安局早前表示，由去年至今，共接獲28宗港人被謻騙到東南亞地區從事詐騙工作的救助，扣去早前已營救16人，以及近日加強工作後營救多2人，現時仍有10人遭扣押，9人現時身處緬甸，其餘1人身處泰國。