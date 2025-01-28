緬甸詐騙營｜港男獲救細節曝光　緬甸軍方核對名單救出轉交泰軍

在保安局專責組陪同下，另一位於緬甸遭禁錮的29歲港人，昨日（27日）返抵香港。消息人士透露，今次獲救的港人當時是在緬甸由軍方核對名單辨認出來，然後將他交給泰國軍方，此舉是因應特區政府高度重視案件。保安局局長鄧炳強早前曾與泰國駐港總領事、緬甸駐港總領事和柬埔寨駐港總領事見面，交換意見及分享資料。



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緬泰當局加大力度協助 在泰出入境問題獲特事特辦

據消息人士透露，鑑於保安局又派出副局長率領的專責小組員到泰國跟進案件，因此泰方積極回應，加大力度協助營救受害港人。此外，泰國當局處理今次個案時更特事特辦，將本來需時幾星期的程序，壓縮至幾日完成，令該港人於農曆新年前回港與家人團聚。

消息指出， 原本該名港人在泰國牽涉一些出入境問題，一般情況下，泰國當局須數星期處理。經專責小組向泰方解釋該港人的實際情況及努力協調下，泰方靈活處理，最終令該港人短時間內回港。

趕及農曆新年前返港與家人團聚

專責小組是於本月21日確認，一名港人在緬甸獲救並抵達泰國後，立即啓程前往曼谷跟進個案，連日來與不同單位協調聯絡及在多方努力下，終促成該港人短時間內並於農曆新年前回港，與家人團聚。

有份赴泰接該名港人回港的專責小組成員、保安局助理秘書長（緊急事故支援組）袁栢基今日（28日）會見傳媒時表示，對可以帶該名港人回港，感到非常感動，而該名港人都十分感謝專責小組，對可以在過年前返回香港與家人團聚感到興奮。

聽到熟悉廣東話 受害人終見回家希望

保安局在社交平台稱，當受害人見到保安局同事時，聽到熟悉的廣東話，覺得感動及感激，真真正正放低繃緊神經，終於覺得自己有希望回家。

據團隊同事稱，此行營救除日夜協調頻撲，今次任務的成功，全靠國家同泰國當局協助。三方目標一致，「就係要帶受害人返香港！」

當飛機着陸香港一刻，不僅受害人本身，陪同的同事也心情觸動，因為團隊終於能將對方安全帶返屋企。

專責小組成員與獲救港人（左二）1月24日在曼谷的拘留中心見面。(政府新聞處圖片)

現時仍有10名港人被困詐騙園區

保安局早前表示，由去年至今，共接獲28宗港人被謻騙到東南亞地區從事詐騙工作的救助，扣去早前已營救16人，以及近日加強工作後營救多2人，現時仍有10人遭扣押，9人現時身處緬甸，其餘1人身處泰國。

對於再有港人獲救，保安局表示，感謝外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐緬甸聯邦共和國大使館、中國駐泰王國大使館、中國駐清邁總領事館、緬甸駐香港總領事館、泰國駐香港總領事館、香港駐曼谷經濟貿易辦事處，以及泰國有關當局等多方的支援與協助。