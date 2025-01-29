年初一酒樓午市爆滿維持加一　「不背叛」熟客︰千祈唔好抌人心口

本港餐飲業回暖，位於旺角的倫敦大酒樓大年初一（29日）午市座無虛席。酒樓負責人指顧客量按年升兩成，午市時段爆滿需要加枱，有見內地旅客佔比明顯增加，他特別安排人手調動，「補水」鼓勵員工新春期間回店幫忙。



他亦向員工派發約300元開市利市，加上年末生意額好轉，另外發放約500元薪金，即員工新春獎勵合計約800元。他並強調只會維持收取加一服務費，認為提高服務費等於背叛熟客︰「人哋幫襯咗咁耐，過年千祈唔好抌人心口。」



▼2025年1月29日年初一旺角倫敦大酒樓午市爆滿▼



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旺角酒樓午市時段爆滿要加枱 顧客量按年升兩成

踏入蛇年本港一片喜氣洋洋，旺角倫敦大酒樓繼除夕夜座無虛席後，大年初一（29日）午市時段同樣爆滿，顧客都揚溢着歡樂的氣氛。酒樓副總經理蘇萬誠表示，雖然本港經濟不景，但觀察到市民願意外出與家人團聚，午市時段更要加枱，估計顧客量按年升兩成，生意額則升一成。

內地旅客意外增加 「補水」鼓勵員工新春回店幫忙

蘇萬誠又指，今日最意外是內地旅客佔逾一成顧客量，他們不少來港探親，因此考慮到踏入旅客入境的高峰期，特地調整進貨量，並特別安排人手調動，「補水」鼓勵員工新春期間回酒樓幫忙。「可能嗰層樓放四個人，就變咗放兩個人，多兩三個人爭好遠喇。」

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠。（黃浩謙攝）

旺丁不旺財 $2000南澳龍蝦變$600西澳龍蝦

然而，即使顧客量已追近疫情前的水平，但蘇萬誠認為只旺丁不旺財，部份顧客傾向便宜的食材，除了早前提及的東星斑外，他們也不再吃南澳龍蝦，改吃價格低一半的西澳龍蝦。但他對此已感到心滿意足，因樓市及股市低迷下，顧客仍然願意光顧傳統酒樓。

南澳同西澳龍蝦爭好多錢，南澳四十幾蚊両，大隻都要兩千幾蚊，西澳廿蚊両，分分鐘點細隻嘅只係六百幾蚊。 旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠

▼2025年1月28日年廿九大除夕旺角倫敦大酒樓團年飯爆滿▼



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年末生意額回升 派$300開工利市 另外發放$500薪金

被問到開工利市的金額，蘇萬誠透露，僅他一人已向員工派發每封約300元利市，加上年末生意額好轉，另外發放約500元薪金，即不計及顧客的利市，員工收到的獎勵合計約800元。「我哋酒樓做咗幾十年，好多員工由𡃁仔做到大個仔，熟客好樂意派利市畀佢哋。」

收加一服務費只用於添置消毒液或更換桌布

此外，新春期間部份餐廳收取加二甚至加三服務費。蘇萬誠強調，只會維持收取加一服務費，用於添置消毒液或更換桌布的開支。他認為提高服務費等於背叛熟客，「人哋幫襯咗咁耐，過年千祈唔好抌人心口。」

▼2024年2月9日年三十晚 香港旺角酒樓團年飯▼

