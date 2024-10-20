沒有郵輪的啟德碼頭怎樣過？餐廳員工聊天度日　酒樓職員幽怨高歌

【施政報告2024/啟德郵輪碼頭】【沒有郵輪的啟德碼頭怎樣過？系列之一】行政長官李家超在剛發表的新一份《施政報告》附件表示《文藝創意產業發展藍圖》未有如期公布，點名提及文體旅局長楊潤雄「必須盡快完成這項工作」，令這項原定於上半年公布、「等了又等」的郵輪旅遊經濟發展行動計劃，將延至今年底公布，似乎終於有定案。其實自恢復通關以來，耗資82億元的啟德郵輪碼頭，不論是交通或設施等配套，都受到外界詬病。每當郵輪泊岸時，碼頭尚且有人氣，但其他日子又如何呢？

《香港01》於《施政報告》發放前、沒有郵輪靠岸的周四（10日）到場直擊，發現有供應兩餸飯的餐廳已成為「工友飯堂」，旁邊的宴會酒樓則有數枱內地團用膳；至於曾經是網紅店的親子餐廳，以及唯一一間手信店則「拍烏蠅」，其他店舖則沒有營業或正在招租。

有餐廳員工形容，疫情前午市座無虛席，疫後已大不如前，她們只能不斷保持店舖清潔或聊天打發時間。直至下午3時半，當內地團及工友食客已離開，走廊卻傳出「雕欄玉砌」的幽怨歌聲，原來酒樓內有相信是職員的中年男子，正高唱改編自《虞美人．春花秋月何時了》的歌曲︰「問君能有幾多愁，恰似一江春水向東流......」



雖然登船中庭仍有入境處職員駐守，但只維持有限的燈光照明及空調。（梁鵬威攝）

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平日中午時份僅3間餐廳及一間手信店營業

當沒有郵輪泊岸時，啟德郵輪碼頭的情況如何？《香港01》上周四（10日）中午到場觀察，發現部份扶手電梯及升降機沒有開放，掛在牆上的顯示屏幕關閉。雖然登船中庭仍有入境處職員駐守，但只維持有限的燈光照明及空調，估計是為了節省能源。

目前啟德郵輪碼頭共有8個舖位，當日目測只有其中4間商戶正在營業，包括郵輪碼頭宴會中心、香江茶室、紙飛機親子餐廳，以及一間手信店，主要集中在碼頭一側的B區。至於A區的舖位則沒有營業或空置狀態，連警察報案中心也落閘沒有開放。

地盤工人張先生表示，過去一年郵輪碼頭的變化不大，旅遊淡季更剩下地盤工人。（梁鵬威攝）

茶餐廳變身「工友飯堂」 兩餸飯索價$50包汽水

香江茶室只在午市時段開放，提供兩餸至三餸飯，分別索價50元及60元，包罐裝飲品，相比碼頭另外兩間食肆算是「豐儉由人」，成為附近地盤工人外出用膳的唯一選擇，因此當日中午時份，該餐廳搖身一變成「工友飯堂」，僅半小時已吸引逾10名地盤工人用膳。

地盤工稱碼頭平日無人︰就得三幾枱客食晏

其中張先生表示，過去一年郵輪碼頭的變化不大，平日僅得內地團到酒樓進食團餐，旅遊淡季更剩下地盤工人。他認為碼頭缺乏吸引力，人流稀少，難以吸引食肆及商戶進駐，他說：「平時唔覺有咩人，如果冇郵輪泊喺度，就得三幾枱客食晏，地盤啲工友過嚟食。」

張先生又指，郵輪碼頭的食肆不足，除了兩餸飯及叫外賣，地盤工友便別無選擇。他認為：「實際上如果多啲選擇會好啲，因為唔知點解設計咗咁大個地方，完全都冇配套，浪費咗我哋香港人嘅錢，冇意思。」

內地旅客黃小姐大讚郵輪碼頭的環境一流，酒樓的服務及菜式不錯，又可觀賞維多利亞港的美景。（何頴賢攝）

酒樓吸內地團求生 旅客大讚碼頭風景一流

香江茶室旁邊便是郵輪碼頭宴會中心，有旅行社善用郵輪碼頭無敵大海景的優勢，包裝成旅遊景點，安排團友到該酒樓用膳。直擊當日的中午時份，便不斷有內地團抵達，酒樓持續有4至5枱顧客。其中，團友黃小姐便大讚碼頭的環境一流，酒樓的服務及菜式不錯，又可觀賞維多利亞港的美景，稱未來訪港會再到碼頭觀光。

不過，黃小姐同樣觀察到郵輪碼頭的商戶不足，因此會跟隨行程選擇到其他商場購買手信，她稱：「購物的地方比較少的，但是香港是購物天堂嘛，我們遊客到了香港的話，購物天堂是蠻吸引的。」

早前記者在郵輪泊岸的日子到訪紙飛機親子餐廳，發現有數枱顧客。（歐陽德浩攝）

「網紅店」親子餐廳過去座無虛席 疫後變空無一人

另一邊廂，位於天台花園的紙飛機親子餐廳，過去曾是「網紅餐廳」，由米芝蓮一星廚師掌勺，號稱香港首間主打中菜的親子餐廳，吸引不少家長專程光顧。惟訪問當日卻「空無一人」，近4,000方呎的空間僅得兩名店員在打掃衞生。

為了開源節流及吸引顧客，紙飛機親子餐廳主攻網上宣傳，推出包場八至九折優惠，店員數量亦縮減一半。不願上鏡的店員陳小姐透露，疫情前餐廳午市時段座無虛席，惟恢復通關以來，生意卻沒有起色，例如當日午市只得5枱顧客，至於郵輪泊岸的日子亦分別不大，顧客寥寥可數，沒有太大幫助。

改建成方艙醫院前的啟德跑道公園。（資料圖片／盧翊銘攝）

店員籲寬免租金吸引商戶進駐以帶旺人流

陳小姐認為餐廳生意慘淡，可歸究於港人北上消費熱潮，以及郵輪碼頭的配套不足。她建議，政府應拆除郵輪碼頭旁的方艙醫院，恢復至昔日的草地，或是改建其他遊樂設施，增加市民到郵輪碼頭玩樂的誘因；至於郵輪碼頭營運方亦應寬免租金吸引商戶進駐，待人流帶旺再與商戶簽約。

即係你一落船，7-11又見唔到，商場又見唔到，比較偏個感覺唔係咁好，所以我哋就少咗好多遊客，少咗好多生意……好似乜都冇咁樣，想買啲嘢，想買個八達通又好啦，乜嘢都好啦，都好似都買唔到。 餐廳店員陳小姐

雖然酒樓的內地團客已離開，惟有疑似職員的中年男性，正高唱改編自《虞美人．春花秋月何時了》的歌曲。（歐陽德浩攝）

靠清潔及聊天打發時間︰𠵱家個時間過得慢啲

被問到如何度過冷清的時段，陳小姐表示會與同事保持店舖清潔，或計劃翌日舉辦的活動，其餘時間則在聊天打發時間，她語帶無奈說：「以前個時間快啲過，𠵱家個時間過得慢啲。以前就冇乜時間傾偈，𠵱家多咗時間傾偈。」

直至下午3時半，記者再折返郵輪碼頭的B區，發現香江茶室已經關門，手信店則繼續「水盡鵝飛」，店員不斷整理貨架。與此同時，所有內地團團友已離開，酒樓內卻傳出歌聲「雕欄玉砌......」

原來有相信是員工的中年男子，正高唱改編自《虞美人．春花秋月何時了》的歌曲自娛，幽怨的歌聲在空蕩蕩的走廊中迴盪，令一片寂靜的碼頭境況更加諷刺，「問君能有幾多愁，恰似一江春水向東流。」

當日由啟德沐安街巴士站前往啟德郵輪碼頭的車程為23分鐘，連同等車時間，即合共耗時約38分鐘。（何頴賢攝）

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啟德港鐵站往郵輪碼頭 不計等車耗時23分鐘

至於啟德郵輪碼頭的交通配套，平日又是如何？其實郵輪碼頭每日已有數條固定的巴士小巴路線，往來啟德及九龍灣港鐵站。記者當日早上離開啟德港鐵站後，步行約一分鐘到沐安街巴士站，乘坐城巴22M路線前往碼頭，車程為23分鐘，即連同等車的15分鐘，合共耗時約38分鐘。

若離開啟德郵輪碼頭，穿過迴旋處，途經承豐道走向原跑道的另一端，步行約5分鐘，便可抵達啟德公眾碼頭。（網頁截圖）

周末假期附近碼頭有街渡 惟全程露天及指示牌不足

此外，若離開啟德郵輪碼頭，穿過迴旋處，途經承豐道走向原跑道的另一端，步行約5分鐘，便可抵達啟德公眾碼頭。該碼頭逢周六、日及公眾假期，分別有渡輪駛經並前往觀塘或北角，每班船相隔一小時。然而該路段全程露天，路上的指示牌不足，相信會為旅客造成不便，需要有待改善。