上環裕隆號開年飯八餸一湯 老闆嘆生意少一成 未必按傳統加人工
撰文：吳綽詩
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大年初二，開業60年的上環海味鋪裕隆號秉承傳統，與一眾親友、員工伙記吃開年飯。老闆吳偉鴻指近年客人消費力大減，去年生意較前年差約一成，辦年貨和買禮盒的客人亦減少。他對來年生意不樂觀，員工薪金會維持或加幅較少，希望他們「同甘共苦」。
八餸一湯仍舊 老闆：50年不變
1965年開業的上環海味鋪裕隆號，由家族經營，今年繼續秉承大年初二吃開年飯的傳統。老闆吳偉鴻提早至7點吉時拜神，十點多開始備菜、切料、炒餸、斬雞等。一如以往，裕隆號開年飯有八餸一湯，包括乳豬、齋菜、切雞、髮菜蠔豉，以及寓意「撈旬」的炒旬蝦。等。吳偉鴻表示菜式由父輩傳承至今，形容是「50年不變」。
部分員工外出旅遊，開飯人數由去年的17人減至13人。今年開年飯有一張「新面孔」—— 打工逾十載的「老臣子」、78歲的Tim哥，第一年應約出席。老闆吳偉鴻笑逐顏開，說：「今年一定生意好！」
港人消費力減 裕隆號對來年生意不樂觀
吳偉鴻對來年生意不樂觀，「唔係我想佢好就好」。他認為顧客購買力下跌、加上經濟整體疲弱，去年生意較前年差至少一成。一同經營店舖的妹妹吳蕙玲指，以往花費約一千元的客人，近期減至消費800元，同時受移民潮影響，中產客群減少。她又指，以往過年前每日要包裝20至30個禮盒，現在幾天才包兩三個。
港人北上消費潮持續，吳偉鴻認為對生意有一定影響，但認為內地海味質素不及本港老字號，港人未必會北上買海味，「買海味一定係去海味街」。
至於去年年底重推一簽多行，兩兄妹認為幫助不大，內地客並沒有增加，反而新加坡、馬來西亞、日本等客人會專誠光顧。
人工加幅減或維持 望員工同甘共苦
開年飯傳統不變，吳偉鴻希望不變的還有年年加人工的傳統，「慳自己都唔可以慳伙記」。不過，由於近年生意轉差，他考慮減少加幅或不加人工，希望員工「同甘共苦」。
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