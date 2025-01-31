赤口車公廟｜泰國客拜完車公再去黃大仙　善信稱今年許願「唔逼」

今日（31日）正月初三赤口，傳統不宜拜年，避免與人爭執，不少善信就趁赤口按傳統到沙田車公廟祈福。有來自泰國的遊客表示是第二次到訪車公廟，又指稍後會到黃大仙祠，希望新一年會變得更好；有本地人則認為今年人流較少，形容「許願都唔逼」。



1月31日初三赤口車公廟廟內香火鼎盛，大批善信手執風車和香燭入廟拜神。（黃浩謙攝）

今早10時的車公廟，近百人排隊等候入廟，人龍延至行人隧道。廟內香火鼎盛，大批善信手執風車和香燭入廟拜神，頗為擠擁。警方實施單向人流管制措施，廟內秩序井然。

1月31日初三赤口車公廟廟內香火鼎盛，大批善信手執風車和香燭入廟拜神。（黃浩謙攝）

1月31日初三赤口車公廟廟內香火鼎盛，大批善信手執風車和香燭入廟拜神。（黃浩謙攝）

第二次訪港的泰國遊客Jessie表示，今次再次到車公廟祈福，形容人流比去年多，希望新一年自己會變得更好。她說，和朋友一行4人來港遊玩一周，打算到黃大仙祠、紅磡、迪士尼樂園等地，主要是吃喝玩樂。她認為，香港很整潔，本地人很友善，形容很喜歡香港（I love it）。

居於屯門的龔女士稱，每年都會到車公廟拜神，今年也有求簽。她認為今年人流較少，形容「許願都唔逼」，稱「好快，半個鐘都唔洗就出咗嚟」，但去年則花約一小時，她估計受北上熱潮影響。她又買了兩個風車，希望新一年世界和平、事事順利。

第二次訪港的泰國遊客Jessie表示，今次再次到車公廟祈福。（黃浩謙攝）

居於屯門的龔女士稱，每年都會到車公廟拜神，今年也有求簽。（黃浩謙攝）

▼1月31日年初三 車公廟香火人氣鼎盛▼

