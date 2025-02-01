黃埔博藝會經營困難3.31結業　鄭伊健蒙嘉慧曾打羽毛球令戀情曝光

1989年成立、位黃埔花園的「老牌」私人會所博藝會今（1日）宣布，因租約止，加上經營環境雪上加霜，決定今月28日起終止提供康體、課程及美容相關服務，餐飲則於3月31日後結束。博藝會貼出通告，多謝顧客多年來的支持，又指「期盼有緣與各位再聚」。

博藝會曾是電視劇集的熱門取景地點，不少明星及藝人亦常常出沒。例如2006年，鄭伊健與蒙嘉慧曾被拍到在會所內打羽毛球，令「蒙麵戀」曝光。



博藝會今(1日)貼出結業告示。(全港店舖執笠結業消息關注組facebook圖片)

位於黃埔花園的博藝會貼出通告，指博藝會自1989年成立以來，一直為區內居民提供康體及餐飲服務，形容是「與各位一同成長，見證區內變遷發展」。

通告指由於租約終止，加上經營環境雪上加霜，「無奈作出此困難決定」，今月28日之後終止康體、課程及美容服務，而餐飲服務營業至3月31日。會員可以致電會所，了解會籍安排。

通告感謝各位會員過去多年的支持，祝願他們平安健康，「期盼有緣與各位再聚」。

博藝會佔地超過25萬平方呎，設有恆溫泳池、單車室、健身室、羽毛球場、水療美容中心等。（博藝會網站圖片）

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老牌私人會所 設宴會廳、泳池、美容中心

博藝會屬於時代生活集團，與位於德福花園的姊妹會「德藝會」曾號稱全港最大會所之一。博藝會佔地超過25萬平方呎，設有恆溫泳池、單車室、健身室、羽毛球場、水療美容中心等。餐飲方面則有會所一號，設有三個宴會廳，可容納33席。

博藝會經常出現明星、藝人的身影。例如2006年，蒙嘉慧與鄭伊健曾被拍到在會所內打羽毛球，令兩人戀情曝光。由林峯、鄧萃雯、徐子珊、馬國明等主演的無綫電視劇集《女人唔易做》曾在會所取景，歌手任賢齊亦曾在此舉辦小型演唱會。

無綫電視劇集《女人唔易做》曾在會所取景。（無綫電視網站圖片）