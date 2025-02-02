港珠澳大橋回港難　東涌人工島通關廣場大塞車：喺香港塞多一個鐘

農曆新年連周末假期今日（2日，年初五）結束，大批外遊市民陸續回港。昨晚（1日，年初四）深夜，大批經港珠澳大橋北北上港車回港，東涌的大橋人工島香港口岸車輛入境通關廣場大塞車，有車主指一小時沒有動靜，懷疑撞車或入境處系統故障；有到珠海車主說在珠海塞車兩小時才過關回港，「踏住去到東涌，點知......再喺香港塞多一個鐘」。



大除夕至年初三 5萬架次為「港車北上」和「澳車北上」

由1月26日年廿七至1月31日年初三，共有275,134港人經港珠澳大橋境內地及澳門，而同期回港人數有187,805人，即尚有或多至87,329人未回港。至於車輛方面，珠海邊檢總站昨日公布，由1月28日年廿九大除夕至年初三，車流有近7萬架次，較去年同期增加32%，當中「港車北上」和「澳車北上」超過5萬架次。

大橋珠海口岸年初四深夜尚有大批港車北上乘客等回港

在Facebook專頁港車北上分享群，年初四深夜有不少車主感慨回港難。由於港車回港時，除了司機可以跟車進行出境檢查，乘客則是落車辦理出境回港手續。大橋珠海口岸昨晚出境開始大排長龍，除了車龍，到深夜也有長長人龍，「（年初四）23:20大批港車北上乘客在珠海口岸等回港。」

有車主周四晚上約7時半返抵香港本港大橋人工島香港口岸車輛入境通關廣場，指差不多所有閘口都已開啟供入境。經過珠海一關，不少港人以為上了大橋，驅車返港無憂，怎到入境通關廣場又遇到另一場大塞車。

車主批評車輛入境通關廣場現指揮一片混亂：簡直係災難級

綜合專頁的帖文，車輛入境通關廣場塞車大概由年初四晚上11時開始嚴重，持續至今日凌晨1、2時過後，要等約一小時才過閘到入境檢查站及海關。有人指塞車因有撞車，也有人懷疑入境處系統當機，總之一片混亂。

有車主指當時極多車，形容管理極混亂，「無清晰指示引領車輛往入境通道辦理入境及海關手續，以致有車輛入了貨車入境位排隊（貨車位無人當值），或幾線轉一線排隊入閘門，全程幾乎由司機自動波搵位進入通道」；帖文又指當中只有一輛指揮車及一位人員嘗試指揮交通，「再加上TA（交通意外）、壞車、有司機不依人員指揮，又有車輛插隊……等同時發生，簡直係災難級」。

港車北上回港港人網上留言：

「晚上11:05回港塞車！」

「等咗成粒鐘，有冇人知咩事」

「今晚呢個關塞咗50分鐘」

「珠海嗰邊快過香港！」

「塞左（咗）2個鐘過左（咗）大陸關好開心。踏住去到東涌，點知。。。。再係（喺）香港塞多1個鐘」；

「用咗1個鐘頭20分鐘黎（嚟）到呢度（香港入境口岸）。樓上乘客塞爆，仲耐過車道（行經大橋路段）」；

「星期六深夜12:55（即星期日凌晨00:55），香港入境處應該死咗機，10分鐘冇郁過車」；

「我頭先23:34未到港關已經慢車，埋到去就勁塞，然後入錯隊，我果（嗰）條隊超慢，眼見側邊D車行得好快好順，但我果條超慢，隔離走三四部車我果條先一部，結果我0：25先離開港關」；

「香港2:04分，車輛滿滿，前面路段擠塞，還有撞車。」；

「香港關口，停頓…….02:07am」；

「（年初五日凌晨）2:30仲塞緊」。

