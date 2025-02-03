財赤｜林振昇：公務員減薪不合理　去年加幅未達標已等同「開刀」

香港本年度或面臨近千億財赤，有意見提出公務員減薪或凍薪應對。立法會人力事務委員會主席林振昇認為大幅減薪並不合理，又指薪酬趨勢調查加薪淨指標達4至5%，但去年公務員「加唔足」，只加薪3%，他認為有關舉措已等同向公務員「開刀」。



立法會人力事務委員會主席林振昇認為大幅減薪並不合理。（資料圖片／廖雁雄攝）

立法會人力事務委員會主席林振昇今日（3日）接受電台訪問時表示，公務員薪酬調整設機制，包括薪酬趨勢調查、政府財政能力等。疫情後，薪酬趨勢調查加薪淨指標達4至5%，但去年公務員「加唔足」，只加薪3%，他認為有關舉措已等同向公務員「開刀」，加幅已考慮政府財政承擔能力，並且已節流，認為大幅減薪並不合理。

他指，公務員是穩定團隊，對社會的消費有幫助，若公務員減薪，擔心會產生骨牌效應，影響私人市場及大眾僱員的薪酬，繼而影響香港經濟。他又說，若公務員減薪，會與薪酬指標相差很遠，他認為減薪或凍薪均不合適，並提倡至少要按通脹加人工。公務員編制方面，他說贊成凍結人手，又稱樂見政府以科技維持公眾服務。