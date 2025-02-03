大S徐熙媛猝逝丨十年婚姻二死一重傷　生二胎命危曾言：我不怕死

台灣知名女星「大S」徐熙媛於春節期間赴日本旅遊時感染流感，併發肺炎不幸驟逝，享年48歲。噩耗震驚兩岸娛樂圈，而她生前曾分享對生死的看法，2018年接受《ELLE》專訪時表示，「人哪，永遠不知道什麼時候會掛掉，所以我完全不怕死亡。」如今這番話成為遺言般的存在，令粉絲哀痛不已。



綜合台媒報道，大S過去曾在生產第二胎時面臨生死關頭，當時因身體狀況特殊，醫生不敢貿然使用止痛藥，導致她承受了長達10天的劇痛，期間多次昏迷，狀況相當危急。然而，即使在如此危險的情況下，大S醒來後第一時間仍然關心孩子的狀況，展現偉大母愛。這場與死神搏鬥的經歷，讓她對生命有了更深刻的體悟，她坦言「從那之後，我再也不懼怕死亡這件事，完全不怕。」

大S曾分享，聽小S講懷孕就是要大吃。（大S微博）

如今她猝然離世，讓粉絲不禁回想起她曾說過的話。小S得知消息後悲痛發聲：「感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever。」家人與粉絲皆為她的離去深感惋惜。

生產時「當場斷氣」 大S直言是女兒救了她

大S過去在生產第二胎時，曾因施打麻醉劑過量而引發癲癇發作，導致她一度停止呼吸，被緊急送往加護病房（ICU）。她後來回憶當時情況，坦言「我一生弟弟的時候就斷氣了，然後就被送進ICU。」醫生起初查不出原因，讓家人十分擔憂。

在朦朧間，大S唯一的念頭就是想見到女兒玥兒，醫生通融讓S媽抱著玥兒進入ICU探望。她表示，「那時候我眼睛都張不開，都是模模糊糊的，可是一看到玥兒，我的眼睛都亮了，我就覺得是玥兒把我從鬼門關拉出來。」

2016年5月22日，大S公開了二胎兒子的近照。（新浪微博「大S」）

當時她甚至擔心自己活不下來，透過眼神向玥兒示意，「我永遠記得她那時候，吸收住我的眼神，她接收到我給她的一個求救訊號，就是『玥兒你要幫忙照顧弟弟』，因為那個時候，我不確定自己能不能夠活下來。」她表示，當時年僅2歲的玥兒似乎領悟到了母親的意思，從那天起，整個性格變得更加成熟懂事，「在我心目中，我覺得她是從那一天開始，有姊姊的樣子了。」

「十年婚姻二死一重傷」 大S曾痛訴生育經歷

大S過去在婚姻中曾經歷流產，2023年3月，她在公開聲明中寫下，「十年婚姻二死一重傷」，當時引發熱議。網民猜測「二死」指的是她曾流產的兩個孩子，而「重傷」則是指她為了生子導致元氣大傷。對此，經紀人也證實，「她說的二死是指流掉的兩個孩子，重傷則是為了生小孩，自己身體受損。」

如今，大S最終因病驟逝，讓人回想起她過去多次命懸一線的經歷，無論是生育時的生死交關，還是流產帶來的痛楚，都成為她人生中的重要篇章。她曾堅強地走過一次次險境，如今卻因病離世，讓無數粉絲與親友哀痛不已。