渣馬2025萬金變回千金　田總：無損參賽意欲　一招對付闖賽道人士

【渣打馬拉松2025 / 渣馬2025/ 渣打香港馬拉松】今屆渣打馬拉松下周日（2月9日）舉行，大會今（3日）舉辦傳媒簡介會，對於有網紅表明會自行「參賽」、闖入賽道，田總指若發現會勸喻對方盡快離開，若勸喻無效，則會尋求執法人員協助。

另外，今屆賽事的「Sub 3」獎金（官方名稱為「馬拉松特別獎勵計劃」）由10000元變回1000元，田總稱相信不會影響跑手參賽或追逐成績的意欲。



今年共有約74000名跑手參賽，當中約兩成，即近15000人屬海外跑手，來自101個國家或地區，大會亦已邀請14男10女的頂尖跑手角逐全馬賽事。田總主席關祺在賽事傳媒簡介會上表示，此舉為響應政府「唱好香港」，讓海外跑手看看香港美好的一面，並留港消費。

對上兩屆賽事，田總向全馬挑戰組中，能在限時內完成全程的本地跑手（男3小時內、女3小時30分內），獎金由以往的1000元暴增至1萬元，「千金」變「萬金」，兩屆賽事共有597人袋走獎金；但今屆該獎金變回1000元，限時則不變，成為話題。

渣打馬拉松經歷兩年「萬金先生」，今屆變回「千金先生」。（資料圖片）

關祺今回應指，當年改設「萬金」是因為比賽踏入25周年，在與贊助商商量後派發特別獎金，今屆則維持原有獎金，「相信運動員目標是做時間，有獎金當然是好，但不認為會減低他們參賽或追成績的意欲。」

至於今屆渣馬改於啟德體育園的啟德體藝館派發選手包，又舉辦「渣打香港馬拉松博覽會」，被問到未來會否有部份賽事或路段移師啟德體育園區域舉行，關祺僅稱一切可作進一步研究。

田總主席關祺（左）及行政總裁伍于豪。（盧翊銘攝）

另外，網名劉馬車的網絡紅人劉駿軒2023年2月在沒有報名的情況下，擅自闖入渣馬賽道「參賽」，身上沒有號碼布的他卻能沿賽道到達維園終點，更領取完成賽事的獎牌。事後田總宣布永久禁止劉駿軒（劉馬車）參與田總旗下所有賽事。不過，劉駿軒（劉馬車）上月自行宣布「參與」今屆賽事，更嘲笑田總如何在沒有報名的情況下把自己「禁賽」。

田總行政總裁伍于豪就此表示，工作人員會確保持有效號碼布的跑手，方可進入起點。而假如有人闖入賽道，他稱工作人員會勸喻對方盡快離開，「我們會以跑手及工作人員的安全行先，不希望發生不愉快事件，若勸喻無效，我們會尋求執法人員協助。」