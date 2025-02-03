大S去世｜母親發聲明：要帶熙媛回家　盼記者幫忙完成女兒願望

大S（徐熙媛）在日本患上流感併發肺炎逝世，終年48歲。大S母親黃春梅表示，因為要帶女兒回台灣，還有許多繁複手續需要辦理，暫時還無法返台，同時拜託各位記者朋友不要在路上追拍。



大S母親黃春梅（左二）。（FB）

大S因在電視劇《流星花園》（2001）中飾演杉菜一角，曾紅遍亞洲。（截圖）

2001年台版《流星花園》風靡全亞洲，風頭一時無兩(網絡圖片)

台媒《聯合報》報道，大S母親黃春梅托友人發出聲明表示，很感謝大家關心熙媛，在熙媛病逝之後，家人們都過度傷心，很抱歉無法接聽各界關心的電話、更無法一一說明過程，請大家見諒。

聲明表示，同時因為要帶熙媛回家，必須先在日本辦理許多繁複的手續，這幾天為了辦理這些文件，暫時還無法返回台灣，希望記者朋友們可以再多給我們多一點時間。

聲明還表示，熙媛一直以來最擔心的就是記者朋友的追拍，因為很危險，所以懇請各位，能否在家人們帶著熙媛回到台灣時，不要在機場內外追拍、也不要在路上追蹤跟隨，這是熙媛一輩子想要而不可得的願望，很希望能夠得到大家體諒。謝謝。

大S徐熙媛（IG@hsushiyuan）

《轉角＊遇到愛》主角由羅志祥、大S主演。（網絡圖片）

大S徐熙媛。（IG：@hsushiyuan）