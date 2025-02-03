大S去世｜母親發聲明：要帶熙媛回家 盼記者幫忙完成女兒願望
撰文：朱加樟
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大S（徐熙媛）在日本患上流感併發肺炎逝世，終年48歲。大S母親黃春梅表示，因為要帶女兒回台灣，還有許多繁複手續需要辦理，暫時還無法返台，同時拜託各位記者朋友不要在路上追拍。
台媒《聯合報》報道，大S母親黃春梅托友人發出聲明表示，很感謝大家關心熙媛，在熙媛病逝之後，家人們都過度傷心，很抱歉無法接聽各界關心的電話、更無法一一說明過程，請大家見諒。
聲明表示，同時因為要帶熙媛回家，必須先在日本辦理許多繁複的手續，這幾天為了辦理這些文件，暫時還無法返回台灣，希望記者朋友們可以再多給我們多一點時間。
聲明還表示，熙媛一直以來最擔心的就是記者朋友的追拍，因為很危險，所以懇請各位，能否在家人們帶著熙媛回到台灣時，不要在機場內外追拍、也不要在路上追蹤跟隨，這是熙媛一輩子想要而不可得的願望，很希望能夠得到大家體諒。謝謝。
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