C朗冧莊最佳中東球員惹熱議　稱仍愛着曼聯：問題不在教練身上

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在周四（27日）的環球足球獎（Globe Football Awards）頒獎禮，獲頒年度「最佳中東足球員」獎，不過他獲獎就惹來不少爭議，畢竟他在2024年，未有助艾納斯奪得過任何錦標。

他在獲獎後受訪時表示，現任曼聯主帥阿莫林有力領球會走出低谷，並強調曼聯的問題不在教練身上。



環球足球獎由環球足球（Globe Soccer）在2010年設立，每年都會頒發多個獎項，第一屆頒獎禮只設立3個非競賽獎項，包括「最佳經紀」、「最佳總監」及「最佳總監生涯」，翌年開始才設立球員獎項，每年都在杜拜舉行頒獎禮，認受性一直無法跟傳統的「金球獎」、國際足協年度頒獎禮等相提並論。

C朗拿度（中）與女友佐真娜（左）和長子小C朗（右）一同出席頒獎禮。（X）

環球足球獎到今年有兩個版本，除了在杜拜的頒獎禮，還另設「歐洲版」，去年開始新增「最佳中東球員獎」，第一屆得獎者是效力艾納斯的C朗拿度，去年，C朗領軍奪得了阿拉伯球會冠軍盃，尚算有錦標支持；不過今屆再度獲獎，就引來不少討論。

惹來爭議之處，是敗予C朗的兩位球員，表現似乎不比C朗差、錦標也更多。C朗拿度在2024年一共上陣39場，攻入36個入球及5次助攻，而現在於沙特聯賽班霸希拉爾效力、曾在英超富咸落班的米祖域，2024年為球會上陣40場，攻入35球及交出6次助攻，另外還奪得沙特聯賽冠軍、國王盃冠軍及沙特超級盃冠軍，成為「三冠王」。

米祖域在沙特聯賽表現突出。（Getty Images）

除了米祖域外，另一中東球員、卡塔爾國家隊隊長艾菲夫（Akram Hassan Afif），表現也很有說服力，這名效力卡塔爾星聯賽球隊艾薩德的翼鋒，除了在2024年為球會上陣31場，攻入26球、交出14次助攻，年初更領卡塔爾成功衛冕亞洲盃，他也包辦賽事神射手和最佳球員。

艾菲夫領卡塔爾奪得亞洲盃冠軍、於聯賽表現也突出。（Getty Images）

C朗拿度在社交媒體，分享自己與女友佐真娜及長子小朗拿度一同領獎的照片，他受訪時也談及舊東家曼聯，雖然新帥阿莫林在各項賽事3連敗，但C朗認為阿莫林有能力領軍走出低谷：「他在我的母會士砵亭表現很好，但如我之前所言，英超是很不一樣的聯賽，是世界上競爭最激烈的聯賽。雖然會很艱難，但暴風雨終會過去、太陽將再次升起。」

儘管C朗離開曼聯時不歡而散，但他仍向「紅魔鬼」送祝福：「希望阿莫林一切順利，也希望曼聯會有好成績，我始終愛着這間球會。」

C朗認為阿莫林可領軍捱過風雨。（Getty Images）

C朗又強調，曼聯的問題不在教練身上：「一年半前我是這樣說，現在我也會這樣說：問題不在教練身上，我常說，曼聯就像個魚缸，缸裏的魚病了，你拿走牠，牠痊癒了，但如果將牠放回同一缸水裏，牠會再次病倒的。曼聯的情況就是這樣，問題不總是在教練身上，因為出問題的地方遠不止此。」

C朗認為，以他離開那一刻與現在相比，曼聯「100%」沒有改變過：「如果我是班主，我會說得很清楚、然後針對我覺得不好的事調整。」他最後還表明，自己仍然年輕，未來有許多「計劃和夢想」：「記着我所說的——我會成為大球會的班主，一定。」