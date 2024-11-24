C朗被追討巨額美容療程費　在曼聯幫襯一年竟達這數字︱足球熱話

葡萄牙球星C朗拿度被一位醫學美容醫生入稟追討一筆4萬英鎊費用，Roshan Ravindran醫生（又稱：Dr Rosh）宣稱C朗在2021至22年效力曼聯期間，欠下他一筆療程費用。



葡萄牙球星C朗拿度被一位醫學美容醫生入稟追討一筆4萬英鎊費用。（Getty Images）

C朗以足球為業，然而這位靚仔球星向來注重儀表，他球技、外型兼備，令他長年成為各大廣告品牌代言對象，因此也算是「靠樣搵食」，踢足球每天日曬雨淋，已屆39歲的

C朗要找上醫學美容醫生幫手，也不是什麼離奇的事。

奇就奇在家財萬貫的他，竟被指拖欠醫生款項，甚至被對方循法律途徑追討。Dr Rosh在英國執業，本身是位心臟科醫生，之後憑醫學美容打響名堂，在英國備受尊敬，他在柴郡（Cheshire）的診所獲不少荷李活巨星、政客、王室成員以至運動明星光顧。

C朗一定程度也要「靠樣搵食」。（Getty Images）

追討醫生擅長幫客人打botox

他最擅長項目包括注射肉毒桿菌素（botox）及填充劑（fillers）、皮膚護理及提眉術（eyebrow lifting）等。英國《太陽報》報道稱，Dr Rosh並未提及C朗的另一半佐珍娜，但宣稱「曾在診所為C朗、他的家人和團隊成員」工作。

面對傳媒查詢，Dr Rosh的回覆是：「這是一宗持續進行的法律事件，作為一個專業人員，我不會討論我的客戶。」C朗在2021年8月重返曼聯，至2022年11月雙方提早中止合約，總共效力一年零三個月，就在這段短短時間內，他和家人到Dr Rosh診所進行美容療程便花上4萬英鎊。

入稟追討C朗美容療程費用的Roshan Ravindran醫生（Dr Rosh）。

當然以C朗的人工和身價，這筆美容費絕對花得起。就算足球生涯已屆尾聲，C朗拿度的賺錢能力在足球壇還是首屈一指。

他目前效力沙特阿拉伯球會艾納斯，當地足球水平遠不如歐洲頂級聯賽，但這間沙特球會為將C朗帶到當地，為他付出高達1.73億英鎊年薪，人工冠絕全球所有足球員。