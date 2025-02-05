屯門醫院設全港首部「磁波刀」治震顫患者　手震即時緩解改善生活

簽名、斟水、拿餐具吃飯，這些看似平常的日常活動，對原發性震顫患者來說，卻如同不可能的任務。由於長期受手震影響，患者連簡單的動作都無法精準完成。醫管局在屯門醫院神經醫學中心引入全港首個「磁波刀」治療系統，以無創方式精準消融引起震顫的丘腦組織，治療即時見效，為原發性震顫病人重投正常生活帶來新希望。



撰文：新界西醫院聯網總監王耀忠醫生



全港首部無創磁波刀系統位於屯門醫院神經醫學中心，七個公立醫院聯網合適的病人，均可獲安排接受治療。

「磁波刀」系統於去年底率先為兩名病人進行治療，與傳統的開顱手術不同，病人無需全身麻醉或開刀，在治療期間需保持清醒。醫護人員會先以低溫和中溫進行機器及臨床測試，同時利用實時磁力共振監察病人腦內溫度，以確保超聲波束精準聚焦在腦部靶點，消融目標丘腦組織，病人手震的情況可即時得到緩解。治療期間，醫生會請病人畫圈及畫線，以準確評估成效及副作用。

難忘一刻——病人手震瞬間消失

在完成首兩個治療個案後，同事們熱烈分享兩個奇妙的時刻：「磁波刀」治療能即時見效，於患者手震瞬間消失的一刻，醫護人員及病人均難掩興奮，一起歡呼拍手，分享病人的喜悅。當病人回到病房後，自行斟了好幾杯水飲用，並興奮地表示，以往受手震影響經常會倒瀉水，自己已經很久不能緊握水杯來喝水。病人於治療後的生活質素能夠大幅改善，對醫護人員來說亦十分難忘及令人鼓舞。

病人於治療期間無需全身麻醉，醫生會請病人畫圈及畫線，評估手震情況是否有改善及有否出現副作用。

增加服務名額令病人受惠

「磁波刀」雖然落戶在屯門醫院，但整個服務是由醫管局腦神經外科統籌委員會負責協調，全港7個公立醫院聯網的病人，如情況合適，均可轉介至屯門醫院接受治療。醫管局首年計劃為20名病人提供治療，以往由於原發性震顫患者偏向採取較保守的治療方法或觀察病情為主，部份患者或覺得手震難以根治而放棄求醫，引入「磁波刀」後，重燃他們的希望，醫管局會密切留意服務需求，逐步增加治療名額。

左邊是病人接受磁波刀治療前的評估，受手震影響，書寫的線條參差不齊、起伏不平；右邊是治療後的結果，可見手震緩解後，線條變得平滑順暢。

「磁波刀」 具潛力治療更多腦部疾病

現時「磁波刀」主要用於治療原發性震顫，但在內地和國外已開始應用於其他疾病，例如柏金遜症及強迫症等，我們會根據研究結果及數據，考慮為更多腦神經疾病患者提供治療，幫助更多病人的生活重回正軌。

全港首個「磁波刀」治療系統由規劃到落地應用，除了有賴屯門醫院跨專科團隊的不懈努力，還要感謝醫管局總辦事處、以及神經外科、放射科和內科統籌委員會的大力支持，令計劃得以落實，服務一眾受原發性震顫困擾、以至未來更多的病人。

「磁波刀」的應用為屯門醫院神經醫學中心譜寫新篇，各項先進科技亦將陸續投入服務，我們會繼續積極推動跨專科協作和服務整合，為更多急性中風、運動障礙及腦癇等病人提供一站式、安全高效及以病人為本的神經醫學綜合服務。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

