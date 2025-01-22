超越@將軍澳醫院.TKOH

將軍澳醫院 (TKOH) 在1999年12月28日開啟服務。就正如九龍東醫院聯網前總監陸志聰醫生在社交平台上所憶述，當時的TKOH曾經歷不少大環境變遷，計有亞洲金融風暴、「沙士」疫情、公務員「033」減薪等。縱使這對剛起步的醫院挑戰極大，但在一班前線同事和多屆總監的齊心努力下，25年來醫護團隊不自覺地孕育出一份獨有的「超越」精神。



撰文：九龍東醫院聯網總監楊諦岡醫生



將軍澳醫院是香港首間於病房中央設置三角形開放式護士工作站的醫院，以便醫護人員觀察病格內病人，提升安全、質素和效率。由於醫院服務在國際標準文化的熏陶下，一般醫護早接受了「四四方方、公公正正」的嚴格規矩和限制。但TKOH這與生俱來的獨特設計，一開始就提醒大家要勇於接受一些不確定性，去「超越」熟悉的界限，藉內裏的熱情和好奇心不斷探索，尋求新方法和技術去成長，使醫院服務持續擴張和智慧化。

晚宴有多位嘉賓出席，和一眾TKOH同事一同慶祝將軍澳醫院25周年。

自此，2003年TKOH成為醫管局首間採用數碼化影像的醫院。在2007年開辦日間手術中心，當時不僅是醫療服務模式上「超越」了傳統住院才能開刀的框框，亦令受惠病人早日回家休息康復。在同事們的赤心不讓下屢創佳績。2012年迎來日間醫療大樓開幕，2014年成為首間全面推行「住院病人藥物處方系統」的醫院，並設立心臟導管檢查及手術中心。2020年，正當新冠病毒仍大流行肆虐時，TKOH成為首間公營醫院支援5G網絡，用以發展智慧手術室，及於2022年引入先進機器人手術服務，邁向更精準的微創手術先端。

這25年來，將軍澳醫院在「超越」的旅程中不斷前行，因為大家都深信，現實不僅是我們眼前所見，而是不斷被發掘出來的無限潛能。「超越」是永遠不完的旅程，它讓我們的視野更加廣闊；鼓勵我們不單去發夢、也去質疑慣常；更重要的是去尋找並建立人與人之間更深的聯繫，就是那一份關愛與同理心。

在此我要感謝陸醫生在他的報章專欄上提到醫院25周年紀念慶典晚宴。當晚節目仍活現在腦海中，先由醫院行政總監袁家兒醫生帶領螢光雙節棍表演；隨後有身兼香港花式跳繩代表隊成員的護士和物理治療師帶隊作特別表演，增添不少活力氣氛；接後在刀鋸美人的魔術表演中劏開美麗醫生主管令全場嘩然；壓軸登場還有以影子和聲音來「估歌手」，帶來高度互動和繽紛彩蛋。這都引證了同事們一手一腳做出來的「超越」精神。(短片連結：https://youtu.be/_FikutBujis?si=vi4Mn_fs_RSCpNZ3)

當晚的魔術表演十分精彩。

展望未來，將軍澳醫院必將「超越」過去四份一世紀的成就，邁向更卓越的階梯。我衷心感激將軍澳醫院上上下下一直緊守崗位、保持專業的所有同事，正因大家不斷「超越」自我，才造就了今日的將軍澳醫院！

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

