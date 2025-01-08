威爾斯親王醫院為首批完成《國際醫院評審認證標準（中國）》認證的香港公立醫院之一，正等待正式公布認證結果。這次認證過程讓威院透過專業評審機構的第三方視角，全面檢視醫院在管理、設施及運作上的風險與不足，為未來發展指引更高的標準和方向。



撰文：新界東醫院聯網總監及威爾斯親王醫院行政總監鍾健禮醫生



威爾斯親王醫院上下一心，眾志成城，成為首批完成《國際醫院評審認證標準（中國）》認證的香港公立醫院之一，正等待正式公布認證結果。

我們早前特別邀請了深圳市衞健醫院評審評價研究中心的三位資深專家——楊達寬院長、陳虹處長及陳現樂主任，親臨威院與員工交流醫院認證心得。會議上，新界東醫院聯網服務總監（質素及安全）庾慧玲醫生報告了威院在今次認證過程中的反饋。威院作為一間國際化醫院，今次完成由祖國研發的國際標準認證，感受良多，筆者歸納成以下七大重點：

一、 醫療質量管理：責任分明 注重成效

評審專家強調院科兩級責任制的重要性，這種模式在管理層與臨床前線之間架起了有效溝通橋樑。通過落實科室深度責任、強化院方監管與回饋機制，推動了醫療質量和安全的同質化發展。同時，對臨床成效的重視，與威院的「雲吞麵精神」*不謀而合，特別是在單病種的治療效果與科學數據分析方面，確保改進過程的目標具體且成效明顯。

(* 雲吞麵精神：威院把臨床服務比喻為雲吞麵，經營雲吞麵舖，必須把雲吞麵煮得好吃；一如提供醫院服務，必須專注把臨床服務做到最佳！)

深圳市衛健醫院評審評價研究中心多位資深專家早前親臨威院與員工交流醫院認證心得。

二、 醫療技術管理：規範操作 保障安全

認證標準注重引入臨床新技術，醫院必須建立嚴謹審批和質量控制體系，涵蓋規範化培訓、技術評估以及對手術人員資歷認證與績效的嚴格管理。這舉措不僅確保技術應用的安全性，更提升了醫療團隊的專業素養。

三、「以人為本」管理：集思廣益 攜手推進

專家分享「現代醫院管理」對「以人為本」管理制度的重視。醫院要健全職工代表大會並建立多方對話渠道，將員工及不同持份者的建議納入改進計劃。這種開放透明的管理方式凝聚共識，實現「以人為本」的核心目標，同時讓員工感受到參與和成就感。

深圳市衛健醫院評審評價研究中心多位資深專家早前親臨威院與員工交流醫院認證心得。

四、 風險預警：未雨綢繆 快速反應

評審強調應急預案與演練的重要性。醫院通過建立應急工作領導小組，完善危機預防和快速反應機制，權責清晰，在突發事件中高效支援患者與社區健康安全。

五、關愛文化：以患者為中心 關注弱勢群體

強調醫院以患者為中心，由診療便利至關愛氛圍，注重病患身心靈需求。同時，關懷弱勢社群，建設綠色通道，更體現醫院的社會責任，營造更具溫度的醫療服務體驗。

六、社會公益：連結社區 推廣健康

標準重視醫院的社會公益性，致力於連結並走進社區，與不同社區團體及夥伴合作，提供多元化的健康教育資訊與活動。透過這些努力，期望將健康理念傳遞至社區每一個角落，進一步增強居民對健康生活的認識與實踐，體現醫院服務社會的核心價值。

七、正能量驅動：將反饋轉化為進步動力

評審專家給予威院多項肯定，並鼓勵以正面態度接受建議，轉化為改進動力。認證過程激發員工的主動性，推動持續改進文化，最終實現整體服務的全面升級。

未來展望：從評審到實踐

這次國際認證為威院提供了深刻反思與提升的機會。我們將進一步強化院科管理模式、完善關愛文化、深化應急能力建設，致力持續優化醫療技術與服務模式。同時，我們將繼續深化與社區聯繫，將威院的專業知識與社會資源有機結合，推動全民健康。

認證不是終點，而是一個新起點。我們將背靠祖國、立足國際，以更開放態度、更積極行動，攜手全院員工，共同推動醫療服務邁向更高水平，為病人及社會創造更大福祉。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

