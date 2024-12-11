同病相「連」

撰文：01醫務所
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香港復康會社區復康網絡，好多人「細細個就聽過呢個名」。「網絡」用「傍」字形容多年來如何在路中心「傍住」病人，並將互助組織一點一綫連起來，令人讚賞；而病人領袖長期奮鬥，遇幽谷仍「頑固（意指「頑強」）埋首往後行」，復康路上，互助互勵又互勉，同病相連但非相憐，令人敬佩。

撰文：醫院管理局策略發展總監程偉權醫生

醫院內的病人資源中心是醫院發展醫社合作的基地。

與「傍」字意思毗鄰，醫管局同樣也或可用「撐」字形容如何「撐住」病友，如點線面般將之連起來。局方當年接納夥伴建議成立病人資源中心，接著夥拍病人組織籌辦活動，穩住熱誠「義」工陣容，建設實體「健康資訊天地」，創建網上一站式資訊平台「智友站」，直接道出智之所在；更邀請病友出謀獻策，提示作決策時如何跳出醫者視角，實踐策略有爲，服務到位，撐住病人。

「智友站」適逢於上周翻新升級，適用於手機，一按同病即相連資訊，並具多種族語言選項，直線連接社區資源；要提質卻不甘平面化，貼心打造個人化體驗；更根據瀏覽偏好送贈資訊，而資訊能否做到「對、易、貼」？請用家提議如何改進。

「香港復康會社區復康網絡」及各病人組織多年來互重、互信。

醫社合作，淺層而廣角來説，因社區夥伴熱誠投入，各醫院積極推動，協作面很廣。若論深層思慮，醫療需求的年增長率百分比，全齡人口雖低於一，長者卻為三，叠加人口患慢病率後更高，如醫療科技上漲成本任飛行更可能達五；站在醫療視角看，總希望醫院、社福、病人三方合作，可以從平面上同行並肩，過渡至立體零死角、協作助減壓時，更高、更深、更好。

「智友站 」於上周推出全面優化版本，新版面亦適合於手流動裝置上閱讀，歡迎搜尋「智友站 」或瀏覽https://www.smartpatient.ha.org.hk

研究提示多方合作，要共賞貢獻，共嘗新猷，共商良策，共享成果。醫管局多年前制訂内部醫社合作的發展重心，是側重聯網就地攜手、落實已具實效服務模式、長線鎖定社區協作夥伴，以及插穩並瞄準共同服務標杆；不過幾句官語如要化煩為簡，應是建立在地互信、鞏固互重關係、構建互動平台，共識目標互通。既樂見病人組織已充分展現如何同根、同感、同行、同盟；三方合作，更要相連、相研、相容、相融。

病人踏遍刺腳的彎路，能否常見路上「有你有我有情有醫有社有義」？各方且同步，應可同渡困苦與厄困。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。

「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

「步步顯善心」慈善行活動　連繫社區齊心助病人心口翳通波仔　一勞永逸無閉翳？尖端科技領未來　延展醫療新里程荔景山上　盡皆美好──瑪嘉烈醫院五十年（上）加快引入新藥　病人盡早受惠失而復得四道人生醫院管理局的節約能源及可持續發展計劃學習也是一種天賦
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