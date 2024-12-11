香港復康會社區復康網絡，好多人「細細個就聽過呢個名」。「網絡」用「傍」字形容多年來如何在路中心「傍住」病人，並將互助組織一點一綫連起來，令人讚賞；而病人領袖長期奮鬥，遇幽谷仍「頑固（意指「頑強」）埋首往後行」，復康路上，互助互勵又互勉，同病相連但非相憐，令人敬佩。



撰文：醫院管理局策略發展總監程偉權醫生



醫院內的病人資源中心是醫院發展醫社合作的基地。

與「傍」字意思毗鄰，醫管局同樣也或可用「撐」字形容如何「撐住」病友，如點線面般將之連起來。局方當年接納夥伴建議成立病人資源中心，接著夥拍病人組織籌辦活動，穩住熱誠「義」工陣容，建設實體「健康資訊天地」，創建網上一站式資訊平台「智友站」，直接道出智之所在；更邀請病友出謀獻策，提示作決策時如何跳出醫者視角，實踐策略有爲，服務到位，撐住病人。

「智友站」適逢於上周翻新升級，適用於手機，一按同病即相連資訊，並具多種族語言選項，直線連接社區資源；要提質卻不甘平面化，貼心打造個人化體驗；更根據瀏覽偏好送贈資訊，而資訊能否做到「對、易、貼」？請用家提議如何改進。

「香港復康會社區復康網絡」及各病人組織多年來互重、互信。

醫社合作，淺層而廣角來説，因社區夥伴熱誠投入，各醫院積極推動，協作面很廣。若論深層思慮，醫療需求的年增長率百分比，全齡人口雖低於一，長者卻為三，叠加人口患慢病率後更高，如醫療科技上漲成本任飛行更可能達五；站在醫療視角看，總希望醫院、社福、病人三方合作，可以從平面上同行並肩，過渡至立體零死角、協作助減壓時，更高、更深、更好。

「智友站 」於上周推出全面優化版本，新版面亦適合於手流動裝置上閱讀，歡迎搜尋「智友站 」或瀏覽https://www.smartpatient.ha.org.hk

研究提示多方合作，要共賞貢獻，共嘗新猷，共商良策，共享成果。醫管局多年前制訂内部醫社合作的發展重心，是側重聯網就地攜手、落實已具實效服務模式、長線鎖定社區協作夥伴，以及插穩並瞄準共同服務標杆；不過幾句官語如要化煩為簡，應是建立在地互信、鞏固互重關係、構建互動平台，共識目標互通。既樂見病人組織已充分展現如何同根、同感、同行、同盟；三方合作，更要相連、相研、相容、相融。

病人踏遍刺腳的彎路，能否常見路上「有你有我有情有醫有社有義」？各方且同步，應可同渡困苦與厄困。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

