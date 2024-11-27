心口翳通波仔 一勞永逸無閉翳？
冠心病是全球最常見的心臟病之一，近年患者呈年輕化趨勢，40歲以下心臟病發案例屢見不鮮。更令人擔憂的是，患者發病前可能全無徵兆，因此市民更需提高警剔，定期檢查和注意健康狀況，防範「隱形殺手」。
撰文：瑪麗醫院內科顧問醫生林祥智醫生
冠心病全名為冠狀動脈心臟病，成因是冠狀動脈因脂肪積聚而收窄或阻塞，令血液未能流到心臟，導致心肌缺氧，甚至壞死。患者必須把握黃金救治時間，接受俗稱「通波仔」的冠狀動脈介入治療術，避免猝死或出現嚴重併發症。
本港每年進行約一萬宗「通波仔」手術，醫生會把裝有小球囊的微細導管插入病人手腕或大腿內側動脈，再延伸至堵塞的心臟血管，透過將導管內的小球囊充氣撐開血管，最後植入支架，壓平阻塞血管的粥樣斑塊，從而恢復正常血流。然而，植入支架會令血小板變得活躍並容易在支架附近凝聚，久而久之可能形成血栓，再次阻塞血管，因此「通波仔」後，病人需服用抗血小板藥保護支架及血管。
針對冠心病治療，亦包括藥物及俗稱「搭橋」的血管繞道手術。醫護團隊會按臨床情況為患者安排最適切治療。但無論治療方案為何，冠心病患者再次發病的機會均比一般人高十倍，特別是高危一族，包括早年接受過「通波仔」手術、曾經復發、其心臟病牽涉多條血管、吸煙或三高人士等。
以高血糖為例，糖尿病可併發致命的心血管疾病，約七成糖尿病患者確診五年後會出現心臟衰竭先兆，其心臟衰竭風險亦比一般人高兩至五倍。因此，病人「通波仔」後絕非一勞永逸，術後要持續從飲食、作息、運動習慣等入手，改善心血管健康。
瑪麗醫院目前已建設全港首間胸痛中心，其中一項重點工作是加強公眾教育，鼓勵市民及早關注心血管健康。，醫護團隊於早前的「心梗救治日」在院內擺設胸痛中心資訊站及遊戲攤位，並安排急症科及心臟內科醫生參與網上直播，即時與公眾互動及解答問題，分享管理心臟健康的秘訣及解釋心血管疾病成因、徵狀等，希望市民檢視自身生活習慣，採取適當措施，防患於未然。此外，活動亦教育公眾如何使用自動心臟除顫器，為日後可能遇上突發情況作好準備。
硬件配套方面，瑪麗醫院與香港消防處合作展開「院前心電圖計劃」，讓病人提前在救護車上接受心電圖檢查，並即時傳送結果給急症科醫生作初步評估；院內亦已為胸痛患者建立「綠色通道」，包括在病人送抵急症室後，醫護團隊立即安排病人接受血液測試，檢查有否因心肌受損而釋出心肌肌鈣蛋白，以便即時識別高危患者。同時，心臟科團隊隨時候命，目標是病人由送抵醫院至引入導管「通波仔」的時間能夠在90分鐘內完成。
瑪麗醫院會繼續根據國家認證標準推進建設胸痛中心，進一步改良心血管疾病病人的診症流程，最大限度地縮短救治時間，改善治療效果並提升病人存活率。
《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。
「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。