醫院管理局支援服務中心

香港公營醫療需求龐大，要提供優質醫療服務，當然離不開醫療團隊的努力、完善醫療設備、採購足夠藥物等，但大家別忘記背後亦有一群支援人員默默努力地為公營醫院提供一切所需的支援服務，例如儲備緊急防護裝備、大量的洗衣工作，以及病人膳食服務等。

筆者想藉此機會向讀者介紹位於北大嶼山的「醫管局支援服務中心」。隨著香港的人口上升及老化，醫院服務需求亦大增，醫管局除了提供醫院服務外，亦需要提供支援服務和設施以支援不斷擴展的臨床服務。



撰文：醫院管理局工程拓展總監盧國華



醫管局「第一個醫院發展計劃」其中一個項目是興建第一所「醫管局支援服務中心」，工程已於去年第二季竣工，今年第一季將分階段投入服務。

醫管局「第一個醫院發展計劃」其中一個項目就是興建醫管局第一所支援服務中心。建築工程始於2020年第四季，已於去年第二季竣工，現正密鑼緊鼓準備今年第一季分階段投入服務。

醫管局支援服務中心建築樓面面積約為62 000平方米，分別設有中央洗衣工場、中央食品製作組、資訊科技機構數據中心及中央應急儲備室，以支援北大嶼山醫院和其他公營醫院運作。支援服務中心全面投入服務後，預計中央洗衣工場及中央食品製作組處理的洗衣量及膳食量，分別能滿足2030年醫管局相關服務需求量的一半。至於資訊科技機構數據中心則可容納500個資訊科技設備架，佔醫管局數據中心總容量一半。中央應急儲備室會儲存足夠緊急防護裝備及應急物資，一旦遇上疫情、災難或緊急情況下亦能靈活應對。

醫管局支援服務中心作為一棟以運作效率為目標的工業建築，設計理念揉合了功能需求、運作習慣、建築美學和綠色建築等元素，亦協調了自動化系統及機器人技術的使用，力求打造一個既實用又具可持續發展特質的工業建築。為提升運作效率，設計團隊建立單向的車輛運輸動線及工作流程；在空間規劃方面，不同功能的設施和場地設置於獨立樓層，以加強感染防控。除了講求實用，員工的工作環境和身心健康亦同樣重要，中心設有綠化花園空間、自然採光和通風環境，增加員工舒適感。

為配合綠色建築，醫管局支援服務中心的項目參加了綠建環評新建建築2.0版的認證計劃。支援服務中心配備了多種綠色設施，包括光伏系統、太陽能導光管、感應器控制的照明和衞生設備，以及電動汽車充電系統等。此外，由於洗衣房會排放熱廢水，而蒸氣鍋爐亦會排放煙道熱氣，項目團隊採用熱能回收方案，將餘熱製成蒸氣及熱水供支援服務中心所需。

醫管局支援服務中心的落成將有助提升醫管局支援服務和設施，成為公營醫療服務不可或缺的部分，與臨床服務發揮相輔相乘的作用。為切合市民日益增加的醫療需求及配合現代化服務，醫管局正馬不停蹄進行一系列醫院發展及改善工程，「第一個醫院發展計劃」的項目除了增建醫管局支援服務中心之外，還包括多間醫院重建計劃，例如廣華醫院、威爾斯親王醫院、瑪麗醫院及基督教聯合醫院的重建及擴建計劃，亦會在啟德發展區興建新急症醫院等計劃，以持續提升公營醫療服務的質與量。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

