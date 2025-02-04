啟德體育園演練｜模擬觀眾充電器起火　中場休息時球迷與球員對罵

啟德體育園主場館今晚（4日）舉行5萬人演練，並首次打開天幕測試。是次演練有模擬小型火警等突發事件，包括有觀眾的充電器冒煙，以及有球迷在中場休息期間與球員對罵，並闖入球員通道等。



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保安局局長鄧炳強在入口安檢位置視察，認為入場情況暢順。（廖雁雄攝）

啟德體育園主場館今晚（4日）除了首次打開天幕，測試觀眾進出及中場休息，亦模擬各項突發事件，包括小型火警、打架爭執，而模擬大型火警時，會有約2,000人緊急疏散，以及處理傷者。

進場時，保安局局長鄧炳強在入口安檢位置視察，認為入場情況暢順，今次演練會測試不同場景下的應變措施。他指，預計散場時段周圍都會人多，會加派人手在不同位置維持秩序。

其中一項模擬演練，賽事期間，有觀眾前往小賣部時背囊內充電器冒煙。（廖雁雄攝）

賽事期間，有各種突發事件模擬，其中有觀眾前往小賣部時，背囊內的充電器冒煙，導致手部受傷，消防員隨即到場救熄火種，救護員為傷者包紮，並將他送院。

中場休息期間，亦有模擬突發事件，有球迷叫罵後，與球員對罵，再闖入球員通道及投擲杯等雜物，場地保安通知警方到場並帶走球迷。