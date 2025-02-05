新型工業加速計劃批首項目　正美藥品獲2億建無菌眼藥水智能產線

政府去年9月推出100億元「新型工業加速計劃」，今日（5日）宣布批出首宗項目。創新科技署今日宣布，「創新及科技基金」下「新型工業評審委員會」支持由雅各臣集團（Jacobson Group）旗下正美藥品有限公司提交的申請，相關項目計劃建立生產無菌眼藥水、口服固體劑型及口服液藥物的智能生產線，項目總預算金額約為六億元，預計「加速計劃」資助金額約為二億元。



政府去年9月推出100億元「新型工業加速計劃」下，從事生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技的企業最多可獲2億元的資助。（資料圖片）

《施政報告》2023提出設立100億元的加速計劃，並於去年9月推出，為從事策略性產業，即生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技，並投資不少於兩億元在香港設立新智能生產設施的企業，以政府：企業的配對形式提供資助。每個申請項目總項目成本最少為三億元，企業須投入不少於二億元資金，而政府的資助額上限為獲批項目總開支的三分之一或二億元，以較低者為準。每家企業在「加速計劃」下資助總額上限為二億元。

雅各臣集團旗下正美藥品計劃建無菌眼藥水、口服液藥物等智能生產線

創新科技署今日宣布，「新型工業評審委員會」支持由雅各臣集團（Jacobson Group）旗下正美藥品有限公司提交的申請，涵蓋生命健康科技的領域。項目計劃建立生產無菌眼藥水、口服固體劑型及口服液藥物的智能生產線，項目總預算金額約為六億元，預計「加速計劃」資助金額約為二億元。

根據正美藥品網頁介紹，正美藥品有超過 50 年的醫藥製造經驗，有超過300種在香港註冊產品，藥廠擁6條生產線，生產包括片劑、膠囊劑、口服液、外用半固體和溶液以及無菌眼鼻溶液、注射液等劑型。

創新科技及工業局局長孫東表示，政府會繼續協助更多企業在香港設立新智能生產設施，以及支持本地企業智能化及實現新型工業化，促進香港的製造業及多元經濟發展。