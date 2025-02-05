仁濟醫院縫針案｜5歲女童心悅今早離世　陳穎欣：家人萬分悲痛

女童黎心悅去年5月在仁濟醫院縫合後腦傷口後，心臟驟停18分鐘，一直留醫瑪嘉烈醫院深切治療部，情況危殆。醫管局指，心悅於本週初開始情況轉差，病情危殆，延至今日上午病情惡化離世，享年5歲。協助家屬的立法會議員陳穎欣表示，黎父與家人現在心情萬分悲痛，又指「家人都唔希望再見到心悅咁辛苦，陪伴心悅至生命最後一刻，心悅永遠都係爸媽心中的乖女兒。」



消息指，去年5月在仁濟醫院縫合後腦傷口後心臟驟停的5歲女童黎心悅今早離世。（資料圖片）

陳穎欣引黎爸爸：父母看到心悅很堅強 不忍心悅咁辛苦

協助家屬的立法會議員陳穎欣表示，痛失愛女的黎先生與家人現在心情萬分悲痛，需要時間和空間處理心悅的後事，又形容心悅已成為小天使，現已再無痛苦，「黎生一直盼望心悅能跟爸爸返屋企，一家四口好似以前咁開開心心過日子，但經多月治療，心悅的父母看到心悅很堅強，支撐到今天，家人都唔希望再見到心悅咁辛苦，陪伴心悅至生命最後一刻，心悅永遠都係爸媽心中的乖女兒。」

家屬又指，會永遠懷念心悅，記住心悅可愛活潑的笑容，也感謝社會各界一直以來的關心。

家屬向仁濟醫院展開民事索償

陳穎欣又說，早前協助家屬進行民事索償，一直有與仁濟醫院書信往來，但現仍在法律程序當中，不便透露詳情，惟現在情況有所轉變，會再與家屬討論法律程序上的策略，「希望還心悅一個公道」。

至於刑事方面、對涉事病人助理和護士的起訴，陳穎欣表示現在出現人命事故，會密切留意律政司會否在控罪上有所調整，例如加重刑罰。她重申，事件引發醫管局對病人應承擔什麼責任，期望醫管局在通報事故上有所改善。