仁濟醫院女童縫針案｜消息：5歲女童心悅今早離世

現年5歲的女童黎心悅去年5月在仁濟醫院縫合後腦傷口後，心臟驟停18分鐘，醫護人員隨即施行搶救，經臨床診斷為缺血性腦病變，其後一直留醫瑪嘉烈醫院深切治療部，情況危殆。消息指，心悅今早離世。



消息指，去年5月在仁濟醫院縫合後腦傷口後心臟驟停的5歲女童黎心悅今早離世。（資料圖片）

仁濟醫院縫合三針後 醫護發現心臟驟停 診斷為缺血性腦病變

去年5月25日，時年4歲的女童黎心悅在家跌倒，後腦受傷被送往仁濟醫院急症室縫合三針，當時在救護車上仍清醒。但完成治療後，醫護發現心臟驟停，隨即施行搶救，經臨床診斷為缺血性腦病變，女童出現腦水腫，陷入昏迷，並轉送至瑪嘉烈醫院兒童加護病房留醫，情況危殆。

去年5月25日，時年4歲的女童黎心悅在家跌倒，後腦受傷被送往仁濟醫院急症室縫合三針，當時在救護車上仍清醒。（資料圖片）

仁濟醫院曾循患隱疾方向調查 父：醫護將女兒臉部向下按在枕頭

仁濟醫院事後一度召開記者會，稱醫護有跟足程序，並循罕見隱疾等方向調查。女童父親其後批評院方解釋失實，反駁親眼見醫護將女兒臉部向下按在枕頭，可能令她窒息。醫管局事隔個半月後再交代，稱經基因檢查後，排除隱疾因素引起事件。

涉案護士及病人服務助理去年9月被捕 控以虐待兒童

至9月底，警方以虐兒罪拘捕仁濟醫院涉案護士張天穎及病人服務助理尹美君，二人其後各被控一項對所看管兒童虐待或忽略罪。

當時心悅父親表示，心悅需要倚靠呼吸機及餵食機等維生，「全身插滿喉」，身體機能不斷下滑。立法會議員陳穎欣則引述心悅媽媽表示，心悅較早前的肺炎情況有好轉，亦已退燒，水腫消去不少，不過腦電波未有好轉跡象，主診醫生認為情況「好難向上（好轉）」。

9月30日，心悅父親召開記者會批評仁濟醫院隱瞞真相