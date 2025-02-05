消委會｜過去3年收758宗大灣區置業投訴　最高涉橫琴單位約$250萬

隨着粵港澳大灣區融合發展，共建「一小時生活圈」，部份港人近年選擇到內地置業或租樓。消委會由即日起（5日）推出全新網上平台《大灣區住房錦囊》，涵蓋大灣區置業的資訊，提供不同城市置業及租樓的流程，包括特設「大灣區住房註釋」專頁，列出多個對照用詞，例如內地的「不動產權證」相等於香港的「樓契」等。

消委會透露，大灣區置業或租樓的投訴個案，過去3年合計758宗，若撇除本地個案則以珠海及惠州佔最多，分別有20宗及10宗，最高金額涉及人民幣233萬元（折合約249.5萬港元），為珠海橫琴一個包裝修的住宅物業。

涉事發展商先以疫情為由延期交樓，其後又引述當地的法規，稱該物業也不能煮食、供水及居住。最終投訴人感到無助只好向消委會求助，獲轉介至當地消保組織處理，相信已獲妥善解決。



大灣區住房錦囊

消委會由即日起推出全新網上平台《大灣區住房錦囊》，涵蓋大灣區置業的資訊。（網頁截圖）

《大灣區住房錦囊》設五大專頁 提供兩地專業用語對照表

消委會即日起推出全新網上平台《大灣區住房錦囊》，涵蓋大灣區置業的資訊，即包括一手樓、二手樓及租樓。平台設有五大主題專頁，提供不同城市置業及租樓的流程，以及需要注意的事項，並附以個案分享，期望可成為港人於大灣區置業的導航。

其中，消委會特設「大灣區住房註釋」專頁，整理內地及港澳的房地產專業用語，提供多個對照用詞，以便消費者準確溝通及理解合約細節。例如內地的「不動產權證」相等於香港的「樓契」；內地的「房本面積」則類似香港的「建築面積」等。

涉珠海及惠州投訴共計30宗 解約後發展商未能全額退款

消委會主席陳錦榮表示，粵港澳大灣區置業或租樓的相關投訴，2024年收到192宗個案，過去3年合計758宗個案。大灣區共9個城市中，若撇除香港本地的709宗個案，則以珠海及惠州佔最多，分別有20宗及10宗，其他城市共有49宗。

陳錦榮透露，最高金額的個案涉及人民幣233萬元（折合約249.5萬港元），投訴人於2019年與內地發展商簽署合同，購買珠海橫琴一個住宅物業，合同包括裝修等協議。然而直至2020年底的交樓期限，發展商以國家疫情政策為由，再延後3個月，其後又引述當地政府於2018年所頒布的規定，稱不能按照合同交樓，該物業也不能煮食、供水及居住。

投訴人認為發展商毀約，應承擔責任及賠償，雙方於是簽署解約協議，惟發展商後來稱資金不足未有按協議退款，投訴人感到無助只好向消委會求助，並獲轉介至當地的消保組織，其後消委會再無收到其跟進投訴。

部份港人近年選擇到內地置業或租樓。（資料圖片）

人民幣223萬元買珠海單位 上樓揭無裝修及洗手間要求退款

至於另一宗個案涉及金額人民幣223萬元（折合約238.8萬港元）。投訴人於2018年簽署合約購入珠海一個商住兩用的單位，惟2022年9月實地觀察單位時，發現單位並無裝修及洗手間，最後雙方簽署協議退款，發展商答應分期償還40多萬元，惟投訴人在一年後仍未收到退款。

其後投訴人要求發展商處理，對方只留下投訴人的資料並再無回應，投訴人因此在2024年1月向消委會求助。涉事發展商在港辦公室回應消委會指，珠海辦公室已安排專人處理個案，其後投訴人也再無聯絡消委會，列作「已解決案件」。

消委會主席陳錦榮（左）、消委會總幹事黃鳳嫺（右）。（黃寶瑩攝）

大灣區也有網絡 消委會主席︰唔好以為消委會剩係香港做到嘢

陳錦榮呼籲，若消費者遇到大灣區置業的問題，「唔好以為消委會剩係香港做到嘢」，消委會在大灣區的網絡亦能夠幫助消費者。他並提醒，消費者置業時需要考慮發展商的聲譽，並要仔細閱讀條款及樓盤的詳細資料，包括圖則及相關費用等。

被問到為何兩宗個案都再無跟進投訴，消委會總幹事黃鳳嫺解釋，發展商或期望可獨立處理個案，甚至以保密形式解決，加上調停及協商視乎雙方的意願，因此消委會不會得知所有個案的最終結果。不過根據經驗，若投訴人不滿解決方案，將會再向消委會求助。

黃鳳嫺說：「大家要明白一樣嘢，如果投訴人萬一攞唔到滿意嘅答案，好多時有機會走返轉頭同我哋講返，然後我哋再去跟進。但若果佢已經係唔再返嚟，好多時根據我哋經驗，應該係有個雙方滿意嘅處理方法。」