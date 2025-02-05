農曆新年｜8天錄140萬遊客訪港內地客佔85%　接待2200個內地團

農曆新年假期結束，節慶安排跨部門工作小組今（5日）總結，指一連8日的內地春節黃金周，整體訪港旅客約140萬人次，內地客佔約120萬，即平均每日有約15萬內地客來港，最高峰為年初二（1月30日），有約有19萬人次內地客來港，形容接待旅客各項安排順暢。



小組稱黃金周期間共有超過2,200個內地入境旅行團到港，過夜行程佔約83%，涉及旅客約7.9萬人次，佔整體內地旅客的約7%，秩序整體良好。



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由政務司司長陳國基領導的節慶安排跨部門工作小組今日公布，一連八日的內地春節黃金周（即1月8日至2月4日）已在昨日（4日）結束，整體訪港旅客數目約140萬人次，接待旅客的各項安排暢順。

8日期間，入境事務處錄得合共約140萬入境旅客人次經各海陸空管制站訪港，當中內地旅客人次約120萬，佔總入境旅客約85%，平均每日內地旅客入境人次約15萬。入境高峰日子為年初二，約有19萬內地客來港，主要用高鐵西九龍站來港，其次為落馬洲支線，整體口岸運作及運輸服務暢順。

內地入境旅行團方面，據旅遊業監管局的資料，黃金周期間共有超過2,200個內地入境旅行團到港，過夜行程佔約83%，涉及旅客約7.9萬人次，佔整體內地旅客的約7%，秩序整體良好。

小組稱，春節黃金周期間的訪港旅客遍布香港不同景點，包括西九文化區、海洋公園、迪士尼、山頂纜車及昂坪360纜車等人流暢旺，人流管理工作順利，酒店業亦指黃金周期間酒店入住率普遍達到90%，各口岸的整體交通情況大致暢順。

陳國基指，在各政府部門、機構及業界合作下做好全面準備和應對工作，加上市民和旅客配合，今年內地春節黃金周期間各項接待安排運作暢順。