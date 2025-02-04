百人家庭年初三搞盆菜聚餐　24人食物中毒　購自沙角邨金沙角小館

衞生署衞生防護中心今日（4日）公布，24人在1月31日年初三，參加一個有約100人出席的新春家庭中午盆菜聚餐，在吃後約10至20小時後出現發燒、腹痛、腹瀉和嘔吐等病徵，疑食物中毒。初步調查顯示，他們曾進食由位於沙田沙角邨熟食檔9-12號金沙角小館提供及製作的外送盆菜，初步調查顯示，有關食物過早預製及貯存在不適當溫度。



沙田沙角邨熟食檔9-12號金沙角小館今年有提供盆菜。(沙角小館Facebook圖片）

病人年齡介乎3歲至76歲 4人已求醫

衞生防護中心表示，個案涉13男11女，年齡介乎3歲至76歲，他們在1月31日午膳約10至20小時後出現發燒、腹痛、腹瀉和嘔吐等病徵。其中四人已求醫，全部無需入院。

衞生防護中心初步調查顯示，他們曾進食由位於沙田沙角邨熟食檔金沙角小館提供及製作的外送盆菜。

初步調查肇因1食物過早預製及貯存在不適當溫度

衞生防護中心和食物環境衞生署食物安全中心人員已到該餐廳進行調查，檢視食物烹調流程和衞生，並抽取食物及環境樣本作化驗，初步調查顯示，有關食物過早預製及貯存在不適當溫度，食安中心已立即指示有關處所即時暫停供應涉事盆菜，並進行徹底清潔和消毒。

食安中心亦已向負責人和員工提供加強食物安全和衞生教育，和要求該食肆改善食物烹調流程。

衞生防護中心指涉事外賣盆菜購自沙田沙角邨熟食檔9-12號金沙角小館提供及製作的外送盆菜。（沙角小館Facebook圖片）

不排除受影響人數會增加

衞生防護中心及食安中心仍然繼續調查，不排除受影響人數會增加。衞生防護中心發言人提醒市民，節日聚會期間應保持食物和環境衞生，預防食物中毒。發言人指除在家中烹調團年飯及開年飯外，不少人會選擇訂購盆菜回家享用，但經冷凍處理的盆菜應保持在攝氏4度或以下，提取和運送盆菜時應確保盆菜保持在攝氏60度以上，在食用前須將食物徹底翻熱至中心溫度達攝氏75度或以上。