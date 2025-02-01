國產客機｜陳美寶：本港數名工程師準備赴上海進修C919機型維修
撰文：吳綽詩
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國產大型客機C919今年元旦起飛行上海往來香港航線。運輸及物流局長陳美寶今（1日）在局長網誌上提到，中國東方航空在本港已有接近40名合資格的飛機維修技術員可為C919提供服務，而本港數名工程師更準備前赴上海進修C919更詳盡的機型維修工作。
機場三跑去年底全面投入服務，陳美寶指啟用至今，運作良好順暢，一直維持着安全而有效率的運作模式，相信能充分善用三跑道的容量。
中國東方航空部分往返上海和香港的航線，今年起使用國產大型客機C919。香港工程學會航空分部上月指，全港只有一名持牌工程師完成C919的機型維修訓練，暫安排內地工程師「跟機」抵港，協助維修檢查，本港正陸續培訓相關人才。
本港近40名合資格飛機維修技術員可為C919服務
運輸及物流局長陳美寶今（1日）發表蛇年首個網誌，她提到中國東方航空在本港已有接近40名合資格的飛機維修技術員可為C919提供服務，而本港數名工程師更準備前赴上海進修C919更詳盡的機型維修工作（aircraft type training）。她指，本港作為區內航空業人才培訓中心，具獨有優勢，並擁有與航空相關的高增值服務，如飛機租賃，政府會充分發揮連接內地與國際的橋樑作用。
陳美寶：充分善用三跑道容量
機場三跑道系統去年11月底啟用，陳美寶指，至今運作良好順暢，一直維持着安全而有效率的運作模式，並稱今年將會是全球旅客真正體驗到三跑系統的關鍵一年。她續道，以往啟德機場只有一條跑道，仍能做到貨運量全球第一，客運量名列前茅，而現時三跑系統條件較以往更好，相信憑藉民航處同事擁抱改變，必定能充分善用三跑道的容量。
今年為啟德機場成立一百週年，她指政府將與機管局舉辦一系列活動，包括出版紀念郵票等，詳情容後公布。
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