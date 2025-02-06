丘成桐獎（亞洲）港生奪2金3銀 周六線上講座歡迎公眾參加
撰文：蕭通
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第六屆丘成桐中學科學獎（亞洲）比賽早前圓滿結束，今屆共有19個地區的465隊中學生參賽，其中有11隊獲獎。香港隊表現優秀，除在經濟金融建模科及計算機科學科兩項組別贏得金獎，亦另獲3個銀獎。
總決賽與多個地區切磋 港隊亦奪兩銅
於亞洲區賽事脫穎而出的其中8隊，並獲邀參與去年12月在北京舉行的丘成桐中學科學獎總決賽，與內地、美洲等多個地區勝出隊伍切磋，香港兩支隊伍亦在化學科和經濟金融建模科兩項組別中奪得銅獎。
丘成桐中學科學獎每年在香港舉行，今屆由香港科學院、清華大學丘成桐數學科學中心，以及香港中文大學數學科學研究所聯合舉辦。丘成桐中學科學獎地區總監兼港科院創院院士黃乃正表示，希望通過比賽為年輕一代開啟科研道路大門，將來貢獻社會、造福人群。
科學講座主題「研近旨遠」
丘成桐中學科學獎（亞洲）每年均在香港舉辦科學講座，今年題為「研近旨遠」，本周六（2月8日）於線上舉行，觀迎公眾線上參與。創新科技及工業局局長孫東、港科院院長盧煜明將以錄像致辭，城市大學副校長（研究）岑浩璋，以及港科院院士、中文大學卓敏內科及藥物治療學講座教授于君擔任主講嘉賓。
剛獲得今屆丘成桐中學科學獎（亞洲）化學科銀獎，以及總決賽銅獎的英基港島中學隊伍成員吳奕龍、Dorottya PAPP將分享參賽經驗。
丘成桐中學科學獎（亞洲）科學講座
日期：2025年2月8日（星期六）
時間：1100至1230（香港時間）
形式：Zoom 網絡研討會
Zoom ID：858 3908 0755
Zoom 密碼：YHSA
講座將以英語進行，公眾可免費參與。香港科學院Facebook專頁亦會同步直播。
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