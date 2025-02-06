黎智英接受盤問｜控方質疑黎聯絡「攬炒巴」另有目的　黎否認說法

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（6日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第37天自辯。控方就黎與「攬炒巴」劉祖廸的關係作盤問，並出示多篇《蘋果日報》的報道，提及劉在國際的遊說等工作。控方質疑黎與劉聯絡，並非想劉統令勇武派，而是想劉進行國際遊說工作。黎否認說法，重申因劉在連登討論區有影響力，故想劉在連登建立勇武團隊。



黎智英重申聯絡「攬炒巴」劉祖廸是想劉統領勇武派。

控方質疑黎智英聯絡「攬炒巴」劉祖廸是另有目的。（PA Images / 視覺中國）

控方質疑黎提劉的供詞有不同說法

控方今盤問黎智英時，指黎主問時表示聯絡「攬炒巴」劉祖廸，因想劉在勇武派建立領導團隊；但後來改稱，想劉利用其影響力，協助建立團隊。黎指兩個答案非常相似，指劉當時身處英國，只能透過其影響力協助勇武派建立團隊，從而令勇武派的行為受規範。黎認其早前的表達不準確。

黎又稱，從傳媒得知劉對「連登仔」有影響力，是「連登」的精神領袖，很受歡迎。法官李素蘭問「連登」是否是傳媒。辯方即指「連登」是討論區。

黎認為所有勇武派都用討論區

被問及「連登仔」是否勇武派，黎認為是，指使用「連登」的勇武派都被稱呼「連登仔」。他又補充，不是所有討論區的用戶都是勇武派，但所有勇武派都使用討論區，故在討論區佔主導地位。

不知道劉的政見

黎續稱，不知道劉的背景和當時所做何事，只透過同事、民主派的朋友得知劉對勇武派有影響力。他知道劉在「連登」發文，其意見引起共鳴，但他沒有閱讀過劉的帖文。法官李運騰問黎是否知道劉的政見，黎稱不知道，甚至不知道劉是否屬「本土派」。

《蘋果》多次報道攬炒巴的海外活動

控方展示《蘋果日報》於2019年8月19日的報道〈攬炒巴XG20團隊眾籌1,400萬 連登13國賣廣告推爆警暴〉，黎稱當時不知道劉參與該活動。此外，《蘋果》於2020年6月15日的報道稱：「攬炒巴發動一波又一波行動，例如眾籌全球登報....最近攬炒巴又有好消息，就係攬炒團隊正式加入由多國議員組成既「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)，成為中央秘書其中一員」。黎稱當時不知道此事。

亦有報道劉尋求國際支持

另外一篇《蘋果》於2020年10月24日的報道〈遊行被圍捕險洩露身份 攬炒巴死裏逃生〉，內文包括「(劉)以保皇黨議員涉違〈國際人權法〉為由，撰寫信件向外國政府陳情，取消各人的外國公民資格，希望以此迫使他們轉軚反對修例」。黎同意報道講述劉從事尋求國際支持的事。

控方指黎想劉從事國際遊說

控方指，三篇文章都沒有講述劉是勇武派，黎同意。控方質疑，黎涉案時是否知劉和勇武派無關，並指黎是想劉從事國際遊說工作，黎否認。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要