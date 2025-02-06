賽車手黃桂華死因　法醫指黃身上瘀傷不致命　死因是急性心肌梗塞

賽車手黃桂華去年涉販運可卡因毒被捕期間，與警方衝突後昏迷，留醫一晚後死亡，死因庭今(6日)展開研訊。法醫指黃的手腳有多處瘀傷，面骨亦有骨折，但這些傷勢均非其致命原因。黃右邊心臟冠狀動脈有嚴重粥樣硬化，兩邊動脈分別有七成及九成阻塞等，認為其死因是急性心肌梗塞併發支氣管肺炎。



死者黃桂華（終年57歲），2024年1月31日涉嫌販毒，在元朗高埔村被警方拘捕時昏迷，送至屯門醫院留醫一日後不治。

黃桂華。（互聯網）

黃桂華在醫院時其眼及臉有瘀傷。（受訪者提供）

庭上亦傳召了其他當日參與行動的警察作供，他們指當日為黃急救時，黃曾經嘔吐兩次，他們有為黃清理嘔吐物，以免他窒息。

救護員指到場時黃已無心跳及脈搏

救護員胡俊輝（音譯）作供指，他到達現場時，黃正仰臥平躺在兩架車中間，心口貼上AED（自動體外心臟除顫器）。他檢查後發現黃當時已無呼吸及脈搏，身上亦無明顯的傷勢，左眼無腫脹。他憶述現場警員講，黃是現場其中一架車的司機，曾經「自炒」。胡等為黃急救時，曾兩次為黃注射腎上腺素及生理鹽水，黃全程在昏迷狀態。

屯門醫院急症室醫生黎智傑稱他當日有為黃進行急救，醫療報告指黃曾心跳停頓，並接受搶救。黃的腦部沒有出血，左眼窩內側有骨裂，左邊控制眼球的肌肉移位及腫脹，臉部肌肉紅腫。

屯門醫院深切治療部醫生陳思敏則稱，黃曾兩次心臟驟停，醫院曾為他進行兩次電腦掃描，均顯示他的腦部無出血及左眼窩有骨裂。黃被送到外科病房後，因為情況不穩定，與家屬商討後，決定如心臟停頓不作心外壓搶救。她同意此情況下搶救亦無法逆轉病變，只會延長病人的痛苦，病人終在翌日早上11時48分逝世。

救護員胡俊輝指他為黃桂華檢楊時，已發現黃沒有心跳及脈搏。(陳蓉攝)

黃兩邊心臟動脈有七成及九成阻塞

法醫林百通讀出解剖報告，指黃身上有多處瘀傷及擦傷，右邊心臟冠狀動脈有嚴重粥樣硬化、兩邊動脈分別有七成及九成阻塞等，認為其死因是急性心肌梗塞併發支氣管肺炎。他引用黃的病歷指出，黃在2012年時有過創傷性蛛網膜下出血及心肌梗塞病史，解剖發現其心肌梗塞於離世前約半日至1日發生。至於病人手部的瘀傷及擦傷、眼眶內側疑被鈍物擊中的創傷及肋骨骨折等的傷勢，均不足以致命。

身上傷勢並不致命

林解釋，黃的直接死因為急性心肌梗塞，導致心臟停頓而需要插喉，因此引致吸入性肺炎，而併發支氣管肺炎則為呼吸機病人常見的情況。至於黃的眼腔傷勢，則無法透過解剖肯定其成因，但其身上的傷勢並不致命。代表警方的陳律師問到，黃的動脈閉塞情況是否會令他隨時出現心肌梗塞，林稱有機會。陳律師續問，此情況是否表示黃在任何時間都會有死亡風險，黃同意。

律師指黃曾開車逃走

陳律師陳詞指，黃最初配合警方調查，因此警方不想使用不必要的武力，惟到下午3時左右，現場情況急轉直下，黃想開車逃走，兩位警員更是與黃一起撞車，惟在拘捕過程中發現他失去知覺。

激烈運動對黃的健康有危險

陳指，黃如有慢性心臟病，如此激烈的運動其實會對其健康有危險。警方發現黃失去知覺的當下，他們已用盡知識及工具進行急救，例如為他進行人工呼吸及心肺復蘇。他形容，警方是在手無寸鐵的情況下進行急救，一直到救護人員接手，再到醫院，有報告反映大家一直非常努力拯救黃生命。而黃的死因已跟法醫確認，為死於自然，即急性心肌梗塞併發支氣管肺炎。他強調，警務人員在拘捕行動期間，已盡力用最低武力拘捕。

案件編號：CCDI-76/2024