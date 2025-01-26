馬會運動嘉年華西九舉行　1300人參加接力跑步比賽

為鼓勵市民將恆常運動融入生活，賽馬會慈善信託基金策劃及撥捐逾3.36億元，推行為期五年的「賽馬會好動城市計劃」。於周六（25日）在西九文化區舉行「賽馬會好動城市計劃——毅力十二愛心跑2025」運動嘉年華，吸引來自不同界別，包括多位現役及退役運動員，以及全港市民參與，其中的大型接力跑步比賽「毅力十二愛心跑」更有逾160支隊伍、超過1,300人參賽。



運動嘉年華設有接力賽及提供一連串運動體驗，包括劍擊及射擊等，讓不同市民參與，認識運動的好處和享受運動的樂趣。賽事方面，設有多個特別獎項，如「最有創意服裝隊伍」，吸引各跑手發揮創意，展現跑手獨特的風采。

出席活動開幕禮的主禮嘉賓包括文化體育及旅遊局副局長劉震、賽馬會慈善事務總經理（體育）麥偉彬、「賽馬會好動城市計劃」諮詢委員會主席李寧及香港精英運動員協會副會長倪文玲。

麥偉彬致辭時表示，自該計劃推行以來，一直為全港市民舉辦各類體育活動，目標是鼓勵市民，無論是運動新手或好手，都能以自己喜愛的節奏建立健康生活模式，並帶動身邊人一起投入運動行列，一如運動嘉年華的跑手一樣，為健康生活「好動」起來。

運動嘉年華吸引不同人士，包括多位現役及退役運動員，以及各區市民參與。（馬會提供圖片）

是次運動嘉年華是該計劃的年度活動，希望透過各種簡易運動，連結不同背景和能力的市民一同體驗運動的樂趣。計劃由香港遊樂場協會、香港青年協會、全城街馬基金會、凝動香港體育基金、精英運動員慈善基金及香港教育大學聯合主辦，自推行至今，已在本港各區舉辦超過5,500場體育活動，惠及超過18萬人次。