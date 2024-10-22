《香港01》辦中國創科發展講座　菁英會梁思韻分享祖國創科成果

國家的科技發展一日千里，讓年青人對中國創科有更多認識及了解至關重要。《香港01》早前為聖伯多祿天主教小學舉辦「中國創科發展」講座系列，邀得觀塘區議員、菁英會副主席梁思韻老師與學生分享國家中國創科發展的歷史及發展里程碑，並與學生一起探討，科技發展對環境影響。



梁思韻是生歷奇教育創辦人以及兒童地方志的作者，並同時擔任多項公職，包括教育局課程發展議會價值觀教育常務委員會委員。

菁英會副主席梁思韻，為聖伯多祿天主教小學主講中國創科發展，並向學生分享近代中國在創科方面的成果。（羅國輝攝）

從四大發明到火箭納米 講中國創科發展

她首先向學生解釋創新科技的定義，並以中國四大發明，即造紙術、印刷術、指南針及火藥，來講述創科在中國發展的歷史。

然後分享近代中國在創科發展方面的成果，包括運載火箭技術發展、自主創新高鐵、飛機以及納米技術。本身既是海南省政協的梁思韻，更把曾隨《香港01》主辦的海南航天創科交流團，到海南觀看火箭發射的經驗分享，見證國家在創科發展的成就。

菁英會副主席梁思韻，為聖伯多祿天主教小學主講中國創科發展，並向學生分享近代中國在創科方面的成果。（羅國輝攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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